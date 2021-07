Le Real Madrid, la future maison de Kylian Mbappé selon les quotas

in

13/07/2021 à 18:46 CEST

Ronald Gonçalves

Avec la Eurocoupe et la Coupe de l’Amérique déjà terminé, le marché des transferts sera certainement intéressant. Comme après chacune des compétitions continentales, les transferts se multiplient grâce à l’exposition de multiples joyaux cachés, même s’ils sont aussi exponentiels du fait de la capitalisation de réalités déjà établies. C’est précisément la situation de Kylian Mbappé, l’attaquant français du PSG qui, Apparemment, vous trouverez votre prochaine maison au Real Madrid.

Bien sûr, le Français n’a pas encore pris de décision définitive sur son avenir mais, quand il s’agit de parier, la Maison Blanche est présentée comme sa cible la plus probable. Derrière elle, d’autres clubs comme Liverpool, Bayern Munich et même le Barcelone figurer sur la liste des parties prenantes potentielles, plus aucun des susmentionnés n’a été si enclin à acquérir les services de la jeune star.

KYLIAN MBAPPÉ : EN ROUTE VERS LE REAL MADRID ?

Ainsi, les frais selon chaque club sont les suivants :

Real Madrid: 1,67€.Liverpool: 7€.Barcelone: 15€.Bayern Munich: 26 euros.Chelsea: 34€.

Bien sûr, il y a toujours la possibilité que Mbappé rester dans le PSG, avec qui il a un contrat jusqu’en 2022. Cependant, le nombre de signalements entourant son départ le fait paraître imminent, il se pourrait donc que La Ligue celui qui assiste à la magie du joueur la saison prochaine.