Le Real Madrid, le PSG et la Juventus en compétition pour la signature de Pogba – rapport

Le Real Madrid, le Paris Saint-Germain et la Juventus se disputeront la signature du milieu de terrain Paul Pogba en tant qu’agent libre l’été prochain, selon un rapport publié aujourd’hui sur Marca. Pogba, qui n’a pas signé de prolongation avec Manchester United et pourrait quitter gratuitement l’équipe britannique dans moins d’un an, a suscité l’intérêt de ces trois clubs.

Madrid a été intéressé à signer Pogba à plusieurs reprises dans le passé, mais le Français était considéré comme une cible de Zinedine Zidane. Cependant, Zidane est maintenant parti et Madrid veut toujours sécuriser ses talents, d’autant plus maintenant qu’ils ont la possibilité de le faire sans payer de frais de transfert. Pourtant, le PSG et la Juventus présenteront sûrement des offres de qualité à l’agent de Pogba, Mino Raiola, donc la signature ne serait pas bon marché.

De plus, Pogba envisage également de rester à Manchester United si la partie britannique est prête à lui offrir ce qu’il veut – ce qui n’a pas encore été publié -. Cela signifie que l’intérêt potentiel de Madrid pour Pogba est loin d’être certain, mais Los Blancos pourraient en fait avoir l’avantage sur les négociations si leur intérêt est réel.

La signature de Pogba serait intrigante d’un point de vue tactique, étant donné qu’il serait difficile de le déployer tous les trois, Modric et Kroos sur le terrain. Son arrivée signifierait probablement que le Real Madrid serait prêt à laisser partir Modric à l’expiration de son contrat l’été prochain, mais le milieu de terrain croate est toujours un titulaire incontesté pour l’équipe en ce moment.