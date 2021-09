Le Real Madrid manque-t-il Varane et Ramos ?

29/09/2021 à 11h50 CEST

Le shérif vient de créer un 0,42 Objectifs attendus ce mardi contre le Real Madrid et pourtant, il a remporté la victoire. Trois coups de feu ont été tirés sur la cible. L’un a été arrêté par Courtois, un autre a été une tête au filet et le dernier un coup de fouet à l’équipe qui a scellé la défaite du Real Madrid.

Cela peut sembler un accident isolé qui, dans cette Ligue des champions, finit sûrement par être anecdotique et n’affecte pas le classement de Madrid en huitièmes de finale, mais a ouvert le débat pour savoir si l’équipe est meilleure ou pire sans Raphael Varane et Sergio Ramos. Celui qui a été la paire défensive de l’équipe des quatre Champions est déjà parti et il leur reste maintenant à prendre leur témoin David Alaba et Eder Militao.

Le Brésilien a très bien fait l’année dernière, en particulier lors du match nul contre Liverpool, lorsqu’il est devenu le roi de la défense dans les heures creuses, alors qu’Alaba vient d’arriver et alterne de grandes performances avec des parties moins bonnes. Il y a aussi Nacho, qui a agi récemment en tant qu’arrière latéral, et rien d’autre, car Madrid n’a pas renforcé cette position sur le marché estival.

Depuis le début de la saison, Madrid a encaissé au moins un but dans cinq des neuf matchs disputés, c’est-à-dire Il n’a ouvert sa porte que quatre fois. Peu, compte tenu de la grande forme de Thibaut Courtois. Même dans les matchs en piste, comme Alavés (1-4) et Majorque (6-1), il a fini par s’adapter.

Au total, en ce début de saison, l’équipe a reçu dix buts. Passons maintenant à la comparaison avec les saisons précédentes. Dans la campagne 2020/2021, le Real Madrid a reçu neuf buts lors de leurs neuf premiers matchs. Dans la saison 2019/2020 Ils étaient onze les nombreux reçus au cours de cette période, tandis que dans le 2018/2019 il y en avait sept en forme.

Si nous allons jusqu’à la dernière saison au cours de laquelle Madrid a remporté la Ligue des champions (le 2017/2018), les buts encaissés lors des neuf premiers matchs ont été sept.

Madrid n’a jamais été caractérisé comme une équipe particulièrement défensive, à l’exception de certaines sections de la dernière étape de Zinedine Zidane et c’est pourquoi les données de buts encaissés coïncident tout au long des dernières saisons, avec des variations pratiquement imperceptibles. Ce sera dans les grands matchs quand il sera montré si les Blancs manquent ou non Varane et Ramos.

