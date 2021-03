Le Real Madrid marque dix buts en mars

Le Real Madrid a marqué dix buts en mars, ce qui constitue le troisième mois le plus productif de la saison 2020-21. Au cours de cette période, l’équipe a joué cinq matchs contre la Real Sociedad, l’Atletico Madrid, Elche, Atalanta et Celta Vigo plus récemment.

Cette série de matchs comprenait le scellement de la progression vers les quarts de finale de la Ligue des champions et la poursuite d’une séquence de huit matchs sans défaite en championnat (ce qui, bien qu’impressionnant, est pâle par rapport à la forme sans perte de Barcelone depuis le début de l’année).

Lorsqu’il est ajusté en fonction du nombre de matchs (ou de minutes jouées), mars est en fait un retour à la meilleure forme de score du Real Madrid, car c’est le deuxième mois le plus élevé pour les buts marqués toutes les 90 minutes. L’équipe espère utiliser cela comme élan – avec six des dix buts inscrits lors des deux derniers matchs – alors qu’elle se rapproche de la fin de la saison.

Le site officiel du club a publié une compilation des buts de l’équipe avec Benzema (six buts), Asensio (deux buts), Ramos (un but) et Vincius (un but) entre autres.