Le Real Madrid n’a aucune marge face au Shakhtar

18/10/2021 à 13:41 CEST

pari

Hymne des champions, odeur d’herbe et grande nuit. Le Real Madrid jouera les haricots loin du Santiago Bernabéu devant un Shakhtar Donetsk qui porte toujours des vêtements de mouton et qui s’avère plus tard être un loup dangereux.

La saison dernière, les Ukrainiens Les Blancs ont déjà été mesurés en phase de groupes de la compétition des meilleurs clubs du continent et la chose ne s’est pas très bien terminée pour les Espagnols. Deux manques et une queue entre les jambes. Que le Shakthar prenne les trois points est payé à [5.5].

Cela dit et malgré le fait que le Real Madrid soit également tombé contre l’Espanyol en Liga Santander Avant la pause de l’équipe nationale, les hommes de Carlo Ancelotti étaient clairement favoris pour la victoire. Ce qu’ils gagnent est versé à [1.5].

De plus, il est temps pour les Blancs de mettre les batteries en défense et il y a un quota très intéressant qu’il peut être bon d’inclure dans un combiné. Que les deux équipes ne marquent pas est payé à [2.25]. Quelle marque Benzema est un autre des choix que nous recommandons à [1.9].

Finalement, nous apportons l’habituel COMBIPARTIDO :

COMBIPARTIDO Mobile : le Real Madrid gagne (-1) + Les deux ne marquent pas + Karim Benzema marque = [6.21]

