Le Real Madrid n’a pas encore déterminé son équilibre bidirectionnel, mais reste toujours en tête

Ces observations – où je regarde Real MadridL’histoire de , ses joueurs en prêt, Castilla, des informations tactiques et d’autres réflexions pertinentes – sont désormais chose courante. Retrouvez toutes les éditions précédentes ici.

Carlo Ancelotti s’est adressé à la presse au Bernabeu après une victoire nerveuse 2 à 1 contre le Shakhtar Donetsk – un match où les fans se sont sentis frustrés par une approche défensive conservatrice – et a lancé un message de sympathie aux personnes présentes : « Je comprends la base de fans exigeante ici. . Cela peut être bon pour nous motiver… Cela peut être bon pour les fans de nous réveiller avec quelques sifflets.

Contre le Rayo Vallecano trois soirs plus tard, le Real Madrid a attaqué avec plus de puissance offensive et a renvoyé les fans à la maison heureux. Deux beaux buts, trois autres occasions nettes, des roulettes, des courses labyrinthiques, des coups de talon arrière – qui ont tous envoyé le Bernabeu dans une quasi explosion – étaient au menu. Au final, le Real Madrid a concédé (presque plus d’une fois) et a maintenant concédé quatre buts lors de ses six derniers matchs après en avoir concédé 12 lors de ses 10 premiers – une légère amélioration.

Le défi d’Ancelotti est de réparer une défense qui fuit dans l’ère Ramos – Varane tout en affûtant la lance offensive. Il est compréhensible qu’il soit passé d’une presse haute perméable à un bloc plus profond dans l’espoir de trouver une contre-attaque compacte et efficace. La première récompense a été une victoire de cinq buts sur le Shakhtar à Kiev et une victoire beaucoup plus difficile 1 à 2 à l’extérieur à Barcelone. L’équipe a eu du mal à briser le bloc bas d’Osasuna’a trois jours plus tard, puis a été hurlée par Elche à l’extérieur de la maison. Ensuite, le Shakhtar, après avoir repéré le nouveau plan du Real Madrid, est venu en ville et a rendu la tâche plus difficile à Ancelotti qu’en Ukraine.

ÉCOUTEZ : Gestion du podcast d’après-match de Madrid : Real Madrid 2 – 1 Rayo Vallecano

Il y a eu des douleurs de croissance tout au long de tous ces résultats positifs – un processus qui se lit comme un plan brut, expérimental, « essayant toujours de comprendre ce plan » qui a engendré des victoires et des ajustements de jeu à jeu. Ce n’est pas un mauvais endroit où être. Ancelotti a reconnu les défauts de l’équipe, a été franc à leur sujet et a prouvé qu’il n’était pas déterminé à jouer à sens unique et à sens unique. Ce qui est clair, c’est qu’il n’y a pas d’identité avec laquelle l’équipe sera mariée, et de nombreux matchs du Real Madrid seront dictés en fonction de ce que lit le rapport de dépistage.

Certains y verraient une faiblesse. Les meilleures équipes contrôlent généralement le ballon, peuvent en reprendre possession à volonté. Le Real Madrid est plutôt un extraterrestre qui change de forme. Comme l’eau, ils deviennent malléables à ce que l’adversaire leur lance. Ancelotti a remporté La Decima, en partie, en absorbant le Bayern de Pep et en mettant sa défense de transition dans un mélangeur. Le Bayern s’est purifié. Vous me dites laquelle était la plus jolie – quelle équipe était en « contrôle ».

Ancelotti a essayé, presque sans pitié, à toute vapeur, de faire pression sur son équipe cette saison. Ce devait être le principal facteur de distinction entre lui et le Real Madrid de Zinedine Zidane la saison dernière. La cohésion n’était tout simplement pas là. Ancelotti a dû faire un choix : s’y tenir, continuer à divulguer des buts et espérer que l’offensive ne se refroidisse pas ; ou mettre la presse haute de côté et obstruer les voies de dépassement. Il a opté pour le conservatisme. Ce n’était pas aussi amusant, mais cela a fonctionné, et finalement, le travail d’un manager est de prendre les atouts de l’équipe et de lui donner ses meilleures chances de gagner.

« Pour notre équipe, la chose la plus importante est de toujours défendre correctement avec un bloc bas, moyen et aussi haut », a déclaré Ancelotti la veille de la victoire du Real Madrid contre Barcelone au Camp Nou. « C’est plus facile pour nous de défendre avec un bloc bas puis de contre-attaquer à cause du personnel que nous avons offensivement. Défendre la bonne voie est la clé de tout. Nous avons gagné tous les matchs où nous n’avons pas concédé. Cette équipe n’a aucun problème à marquer des buts, c’est pourquoi la plupart du temps je me concentre sur la défense »,

Cela a aidé à combler certains des trous défensifs, même si c’est encore loin d’être parfait. Oscar Valentine a raté une énorme chance dans la surface de réparation de six verges qui aurait égalisé le match de samedi. Lucas Perez a eu une chance énorme dans le match d’Elche qu’il aurait dû enterrer. Dest a raté l’un des lapins de la saison à El Clasico. Ces trois occasions découlent de mauvaises séquences défensives du Real Madrid, et il y en avait beaucoup, même si moins que la normale (et d’un autre côté, le Real Madrid a raté ses propres chances de mettre ces matchs au lit tôt). Habituellement, lorsqu’Ancelotti fait asseoir son équipe plus profondément, cela prend la forme d’un bloc 4-1-4-1 avec Casemiro comme point d’ancrage. Lorsqu’elle n’est pas mise en forme, ce sont les cols vulnérables avec lesquels la ligne haute peut être blessée :

Dans l’ensemble, la défense a tenu le coup et les dégâts ont été atténués. Je dirais que ces victoires étroites sur Shakhtar et Rayo n’ont pas été aussi éloignées des éruptions de marges importantes que nous le pensons. La contre-attaque du Real Madrid n’a pas été aussi efficace qu’à Kiev, et la différence entre 2 – 1 et 4-0 n’était pas si loin. Ce sont les marges, la différence entre se faire siffler et non. Les fans ne contesteront pas le football défensif s’il se traduit par des buts.

La défense de Casemiro a été héroïque (sa performance sur le ballon n’est pas aussi proche, mais c’est un sujet différent qui est discuté quotidiennement). Il a couvert les deux flancs magistralement. Mendy est impossible à dépasser. J’ai particulièrement aimé l’insertion d’Eduardo Camavinga contre Rayo, où il a eu quelques très belles séquences défensives qui ont alimenté l’énergie de toute sa performance :

C’est formidable de défendre contre Camavinga. Il exerce une pression sur le porteur du ballon tout en veillant à couvrir les ombres du couloir de dépassement derrière lui. De cette façon, il réduit simultanément l’espace de l’ailier qu’il traque tout en coupant la sortie.

Camavinga a grandi dans le jeu après quelques touches laxistes. Au début de la première mi-temps, Eder Militao cherchait un débouché dans la presse de Rayo et Camavinga était un débouché timide. Kroos a couru sur le côté droit pour soulager le défenseur brésilien, puis a poussé Camavinga à mieux dégager le ballon.

Au fur et à mesure que le match avançait, Camavinga a commencé à imposer sa présence en étant plus proactif au milieu de terrain.

Camavinga est un tacleur incroyablement bon, ce que nous avons noté lors de sa signature. Même s’il est battu au dribble, il peut vous arracher le ballon :

Comme je l’ai noté dans une chronique précédente, Camavinga, avant ce match, n’avait accumulé que plus de 300 minutes. Les données sur lui dans un maillot du Real Madrid sont brutes, et contre Rayo dans un 4-3-3, il a joué un rôle qui lui convient en tant que starter. Il est jeune, mais un contributeur prêt qui sera nécessaire alors que Luka Modric lutte contre la fatigue et les blessures. Carlo peut compter sur lui comme un atout s’il veut un palliatif défensif capable de lutter contre les presses hautes.

Le Real Madrid a maintenant un écart de 13 jours d’ici son prochain match contre Grenade alors que la pause internationale se profile cette semaine. Ils le reprendront sur la base d’un bon enchaînement de résultats et d’une place en tête du championnat. Étant donné que tout le monde s’attendait à ce que cette équipe ait des douleurs de croissance, et qu’il était largement admis qu’Ancelotti aurait du pain sur la planche, ce n’est pas un endroit terrible.