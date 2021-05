Le Real Madrid n’améliorera pas l’offre de Ramos de prolonger son contrat – rapport

La saison 2020-2021 est terminée et le Real Madrid aura un été très chargé à construire l’équipe pour l’année prochaine. L’une des décisions les plus importantes concerne l’avenir de Sergio Ramos. Le contrat actuel du défenseur et de la légende du club expire cet été et un rapport d’ABC indique que le Real Madrid pense qu’il va quitter le club.

Los Blancos n’améliorera pas l’offre qu’ils ont faite il y a des mois, qui a été rejetée par Ramos. Madrid lui a offert une prolongation d’un an avec une diminution de 10% de son salaire et le défenseur voulait apparemment au moins deux ans de plus.

Selon ce même rapport, Ramos veut jouer pour l’Espagne aux prochains Jeux Olympiques et à l’UEFA Euro, ce que le Real Madrid n’approuve pas étant donné qu’il a raté la majeure partie du dernier tiers de la saison avec des blessures et qu’il a déjà 35 ans. .

Cependant, les sentiments du Real Madrid sur les intentions de Ramos n’auront pas d’importance si le défenseur n’accepte pas l’offre du club de prolonger son contrat.

Ramos est libre de signer pour n’importe quel club et apparemment le PSG est intéressé par sa signature. Dans l’état actuel des choses, Sergio Ramos aurait peut-être joué son dernier match pour le Real Madrid dans ce qui a été une illustre carrière pour le club.