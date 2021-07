Le Real Madrid ne souhaite pas vendre Odegaard – rapport

in

Le Real Madrid n’est pas intéressé par la vente du milieu de terrain Martin Odegaard cet été et n’envisagerait son départ que si Odegaard insiste pour quitter le club et apporte une bonne offre avec lui, selon un rapport de Jose Luis Sanchez de La Sexta.

Des informations dans la presse espagnole publiées la semaine dernière ont indiqué qu’Odegaard n’est pas à l’aise au Real Madrid et serait désireux de quitter le club, Arsenal étant intéressé par sa signature. Apparemment, et selon ces rapports, Odegaard n’est pas confiant d’obtenir le temps de jeu qu’il pense mériter cette saison à venir, c’est la principale raison pour laquelle il voudrait quitter le club et être un démarreur régulier semaine après semaine.

Pourtant, Carlo Ancelotti et le Real Madrid pensent qu’Odegaard peut être un joueur important cette année, même s’il n’est pas un partant incontesté. À moins qu’Odegaard n’insiste sur son départ, il devra gagner ses minutes à chaque séance d’entraînement comme le reste de ses coéquipiers.