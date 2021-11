Le milieu de terrain de Manchester United, Paul Pogba, n’a jamais été timide quant à son désir de jouer un jour pour les géants espagnols du Real Madrid.

Et avec un peu plus de six mois restant sur son contrat actuel, il y a eu beaucoup de spéculations selon lesquelles le joueur de 28 ans pourrait mettre fin à son contrat existant pour sceller un passage au Bernabeau.

Cependant, selon le dernier rapport de Marca, ce plan devrait échouer, « le Real ne voulant pas plaire ou donner forme au désir de l’international français ».

Le média espagnol pense que « le vrai rêve de Pogba est sur le point de devenir un cauchemar » car, bien que Los Blancos évaluent ses qualités, il ne correspond pas à leurs plans futurs.

Alors que le Real aurait exprimé son intérêt pour le magicien du milieu de terrain en 2019, ils ont maintenant l’intention de rester avec Toni Kroos, Casemiro et Luka Modric, apparemment sans âge.

En dehors de ce trio de milieu de terrain de haut niveau, ils ont également du renfort sous la forme des jeunes Federico Valverde, Eduardo Camavinga et du prometteur Antonio Blanco.

Tout bien considéré, leur richesse en talents au milieu de terrain laisse le super club en difficulté financière dans une position difficile en matière de recrutement. Et Pogba, semble-t-il, ne fera pas partie de ces choix.

En supposant que le rapport espagnol soit crédible, ce dernier développement signifie-t-il que la star blessée de United pourrait se retrouver à Old Trafford en raison d’un manque d’options ?

Si les commentaires passés du manager intérimaire imminent Ralph Rangnick sont toujours vrais, il pourrait même se retrouver excédentaire par rapport aux exigences de Manchester.

En 2017, le directeur sportif du RB Leipzig a déclaré qu’il « n’échangerait pas (Naby) Keita avec Pogba pour notre style de jeu ».

Cela ne présage rien de bon pour un joueur qui, malgré sa qualité évidente, s’est avéré être une figure extrêmement controversée au cours de deux périodes turbulentes en tant que Diable rouge.

Avec ses options qui se rétrécissent et son inbound disciplinaire axé sur le laser, qu’est-ce que tout cela signifie pour les fans du maestro doué ?

La réponse est que nous parlerons encore de son avenir pendant un certain temps.