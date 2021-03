Le Real Madrid n’envisage pas de garder Gareth Bale – rapport

L’attaquant du Real Madrid Gareth Bale, dont le contrat avec le club expire à l’été 2022 mais joue actuellement pour Tottenham dans le cadre d’un prêt, vient d’exprimer son souhait de retourner dans la capitale espagnole cet été. « Mon plan est de retourner au Real Madrid », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse avec l’équipe nationale galloise.

Le Real Madrid a cependant d’autres projets. Le club tentera de trouver un nouveau club pour Bale ou de prolonger son contrat de prêt actuel avec Tottenham car ils pensent que son séjour au Real Madrid devrait prendre fin, selon un rapport de MARCA.

Los Blancos essaient de se débarrasser de son contrat alors qu’ils poursuivent de grandes signatures non seulement cet été, mais également le prochain. Le contexte financier actuel après la pandémie de Covid-19 n’aide pas non plus le Real Madrid, donc essayer de trouver un nouveau club à Bale est tout à fait logique étant donné qu’il n’a pas contribué au cours des deux dernières années.

Mais ce ne sera pas facile à faire. Bale a réalisé de solides performances pour Tottenham ces derniers temps, mais peu de clubs seront prêts à accepter un tel contrat – pas même une partie de celui-ci – alors que l’attaquant a eu tant de problèmes de blessures.

En fin de compte, le Real Madrid pourrait être contraint de trouver à Bale un nouvel accord de prêt dans lequel il paie toujours au moins 50% de son salaire, ce qui signifie que le joueur ne voudra pas renoncer à son salaire.