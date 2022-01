Le Real Madrid n’envisage pas de signer Rudiger, se sent utilisé par son agent – rapport

Le Real Madrid n’envisage pas la signature du défenseur de Chelsea Antonio Rudiger et le club a l’impression que l’agent de Rudiger les a utilisés pour susciter plus d’intérêt d’autres équipes et donc signer un meilleur contrat, selon un rapport publié ce samedi sur ABC par Tomas Gonzalez Martin. .

Le contrat de Rudiger avec Chelsea expire l’été prochain et certains rapports de la presse britannique et même espagnole ont indiqué que le Real Madrid était très intéressé par sa signature, à tel point qu’ils menaient la course. Le rapport d’ABC suggère maintenant que Los Blancos estiment qu’Eder Militao et David Alaba ont suffisamment bien joué pour donner la priorité à d’autres postes dans la fenêtre de transfert d’été.

Le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich sont désormais les deux clubs intéressés par la signature de Rudiger, même si le défenseur allemand pourrait éventuellement parvenir à un accord avec Chelsea pour prolonger son contrat.

Rudiger a toujours été un ajustement quelque peu étrange pour le Real Madrid étant donné que Militao et Alaba s’étaient imposés comme une paire très fiable au centre de la ligne défensive de l’équipe. Il est vrai que les Blancos pourraient avoir besoin d’un peu de profondeur à cet endroit, mais les exigences de Rudiger étaient trop élevées pour être considérées comme un remplaçant et ni Alaba ni Militao ne méritent d’être sur le banc pour faire de la place au défenseur allemand. Rudiger a du sens.