Le Real Madrid n’envisage pas le transfert d’Ødegaard – rapport

Le Real Madrid n’aurait pas l’intention de vendre Martin Ødegaard à la fin de son prêt avec Arsenal, selon Jose Felix Diaz de MARCA.

Le rapport indique qu’Ødegaard veut savoir du Real Madrid et de Zinedine Zidane quel sera son rôle dans l’équipe à son retour. La clé de son temps à Arsenal en prêt jusqu’à présent a été son temps de jeu, car il aurait accepté une réduction de salaire pour jouer dans le nord de Londres.

Diaz écrit que le joueur de 22 ans est déterminé à réussir au Real Madrid et à réaliser pleinement le potentiel que lui et le club savent qu’il possède. Sa situation immédiate est un peu floue maintenant compte tenu de la blessure à la cheville qu’il a subie contre Gibraltar en service international.

Il est logique que le Real ne soit pas encore intéressé à abandonner Ødegaard. Le club a investi beaucoup de temps et d’efforts dans son développement et cela n’a pas de sens de le vendre alors qu’il lui reste encore deux ans sur son contrat et qu’il pourrait être sur le point de sortir.

Nous devrons continuer à regarder Ødegaard continuer son prêt avec Arsenal jusqu’à la fin de la saison de Premier League. Pour l’instant, tous les regards seront tournés vers les mises à jour de sa blessure à la cheville et sa gravité.