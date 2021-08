Le Real Madrid n’est pas ravi du nouvel accord La Liga / CVC – rapport

Le nouvel accord de la Liga avec CVC a suscité des sentiments contradictoires. Alors qu’un afflux important d’argent sera injecté pour mieux commercialiser la ligue à long terme, on a le sentiment que la Liga a conclu cet accord par désespoir en raison de la situation financière dans laquelle elle se trouve. Ce désespoir financier est pertinent pour presque tout le monde.

Mais CVC a déjà essayé de conclure un accord avec la Serie A, et le jugement reçu par la Juventus et l’AC Milan était alors que la valorisation (investissement 2b à l’époque) était trop faible.

Notre propre Kiyan Sobhani a rapporté aujourd’hui que le Real Madrid ne pense pas que cet accord est bon pour eux.

“Par source, le Real Madrid pense que l’accord CVC / La Liga est une bonne nouvelle pour la ligue, mais pas spécifiquement pour lui-même”, a tweeté Sobhani aujourd’hui. « Ils ne veulent pas que tout le monde s’appuie sur d’autres sources pour se sortir de la pagaille financière alors qu’ils peuvent le faire eux-mêmes.

Fondamentalement, ils pensent que c’est un flic pour les autres.

Il sera intéressant de voir plus de détails dans les heures et les jours à venir. On a également le sentiment en Espagne que Barcelone en profite le plus et qu’elle est sauvée de sa mauvaise gestion financière des années passées.