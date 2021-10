Le Real Madrid offrira à Liverpool Eden Hazard plus de l’argent pour Mohamed Salah

Le Real Madrid offrirait Eden Hazard plus de l’argent à Liverpool pour tenter de signer Mohamed Salah.

Salah a fait sensation depuis qu’il a rejoint les Reds à l’été 2017 et est sans doute dans la forme de sa vie cette saison – comme le prouve un autre but merveilleux en Premier League.

.

Salah a dix buts en autant de matches cette saison

Cependant, l’avenir du roi d’Égypte à Anfield est incertain, son contrat devant expirer en juin 2023.

En revanche, Hazard a vécu une période torride au Bernabeu depuis qu’il a obtenu son transfert de Chelsea à l’été 2019.

Les blessures ont entravé le Belge tout au long de son séjour au Real Madrid, Hazard ne marquant que cinq buts en 51 apparitions pour le club.

Et le journaliste Ekrem Konur dit que le Real Madrid veut réduire ses pertes avec le joueur de 30 ans et espère qu’il pourra tenter Liverpool de vendre son homme vedette en échange de Hazard et d’un peu d’argent.

.

Hazard a été incroyable au cours de ses sept années à Chelsea mais a fait un cauchemar dans la capitale espagnole

.

Le Real Madrid souhaite également signer Paul Pogba, qui devrait être agent libre en juin

La publication espagnole ABC rapporte également que le Real Madrid intensifie également ses efforts pour signer Paul Pogba, car ils sont prêts à lui offrir un peu moins de 12 millions de livres sterling par an avec un bonus de transfert d’un peu plus de 25 millions de livres sterling l’été prochain.

Une vente de Salah représenterait un chiffre énorme pour Liverpool, de plus en plus nombreux à souscrire à l’idée qu’il est actuellement le meilleur joueur du monde.

L’Egyptien de 29 ans était à son meilleur niveau lors de la défaite 5-0 de Liverpool contre Watford, marquant un but envoûtant qui a établi des comparaisons avec le grand Lionel Messi.

Dean Ashton a déclaré dans un commentaire pour talkSPORT: «Nous étions étourdis pendant environ dix minutes après ce but de Salah. C’est pourquoi nous aimons le football. C’est pourquoi nous voyageons et voulons faire partie du football, pour des moments comme ça.

.

Liverpool risque de perdre Salah sur un transfert gratuit à la fin de la saison prochaine

« Il y aura des enfants qui regarderont ça et qui voudront devenir footballeurs à cause de moments comme ça, d’un brillant individuel où cela vous laisse le sentiment: ‘Comment quelqu’un peut-il faire ça?’

« C’était comme The Matrix, comme tout le monde était au ralenti et il bougeait toujours en temps réel, avec un contrôle total et personne ne savait quoi faire. C’était envoûtant !

«Nous en avons parlé avant le match qu’il n’y a sans doute personne en meilleure forme dans le monde, et il n’y en a pas.

« Quand Lionel Messi marque un but comme celui-là, c’est partout pendant des semaines et des semaines – ce but de Mo Salah contre Watford en Premier League devrait l’être aussi.

« C’est égal aux buts que Messi a marqués, et Salah le fait ici pour que nous puissions regarder et nous divertir.

« Il devrait être loué et cet objectif devrait être montré dans le monde entier, en raison de sa qualité. »

