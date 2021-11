Le Real Madrid offrira à Modric une nouvelle prolongation de contrat

Le Real Madrid va proposer au milieu de terrain Luka Modric une prolongation de contrat dans les prochains mois, ont déclaré des sources du club à Managing Madrid. Modric, qui a eu 36 ans en septembre dernier, souhaite signer cette prolongation car il pense qu’il peut encore avoir un impact pour le club.

L’accord actuel de Modric avec le Real Madrid expire l’été prochain et Los Blancos lui offrira une prolongation d’un an comme ils le font habituellement avec les joueurs plus âgés. Le milieu de terrain croate est toujours un partant incontesté pour Madrid et bien que le club semble prêt à passer à autre chose et à donner ce poste de départ à des joueurs plus jeunes comme Eduardo Camavinga ou Fede Valverde, Modric pourrait très bien assumer un rôle de vétéran pour ces jeunes hommes et jouer dans certains scénarios lorsque ses jambes ne sont pas assez fraîches.

Même si Modric a 36 ans, il est toujours le leader incontesté de l’équipe de Croatie, ce qui signifie qu’à moins qu’il ne subisse une baisse inattendue et abrupte dans quelques mois seulement, le milieu de terrain a toujours la qualité pour être un joueur pertinent, donc il est logique pour le Real Madrid de lui offrir cette prolongation d’un an.