Le Real Madrid perd également Micic, qui passera de l’Efes à la NBA

Il y a un mois, le Real Madrid est rentré dans un territoire qu’il connaissait déjà: essayer de signer Vasilije Micic, l’un des combos extérieurs de la plus haute qualité sur le continent européen. Que pour la saison suivante Causeur, Llull, Carroll et Rudy sont comptés en numéro ‘2’ et Alocén et Heurtel en ‘1’ n’a pas été un obstacle pour faire un dernier mouvement dans les lignes dans lesquelles les opérations sont dirigées, avec ce Serbe de 27 ans comme cible de choix. Mais cela ne viendra pas. Oui, comme dans le cas de Gabriel Deck, non seulement la NBA mais l’Oklahoma City Thunder est celui qui se met en travers du chemin.

Dans un coup avancé par Chema de Lucas en 2 contre 1, Micic est déterminé à jouer en NBA la saison prochaine. Son agent, Misko Raznatovic, faisant naturellement son travail, a refusé cette offre. L’Efes est l’un des candidats pour remporter l’Euroligue, mais même cela – si cela se produit – empêcherait le joueur de Kraljevo d’arriver aux États-Unis à partir d’août en tant qu’agent libre..

L’arrivée de Micic aux États-Unis a été reportée si longtemps en raison du grand renouvellement offert par l’Efes en 2019, quand cela sonnait le plus pour le Real Madrid, mais c’était toujours dans sa tête. Les Sixers étaient ceux qui avaient leurs droits depuis 2014, lorsqu’ils sont apparus dans le repêchage de la NBA, mais l’automne dernier, c’est le Thunder qui a acquis ces droits. L’engagement pour le basket-ball international est clair à Oklahoma City, comme le démontre non seulement l’arrivée de Deck mais aussi la présence de Pokusevski, Maledon ou Svi Mykhailiuk dans la formation de départ, et il en sera de même avec Micic. La reconstruction après les départs de Westbrook et George, et Kevin Durant auparavant, est lente et Sam Presti a donné la priorité à la jeunesse sur la nécessité de gagner maintenant, donc le plan avec Vasilije est de s’adapter et de progresser en pleine maturité en tant que joueur. On ne sait toujours pas avec quel contrat il atterrirait, mais il faut tenir pour acquis qu’il y jouera en 2021/22.

Micic marque en moyenne 16,4 points en Euroligue cette saison, il a été MVP de plusieurs jours de la même et son association avec Shane Larkin, également avec des aspirations en NBA, est l’une des plus dangereuses du Vieux Continent. Pour rendre son départ possible, il a dû ignorer la grande proposition du Real Madrid, une offre importante qui montre qu’un investissement important sera fait dans le staff dirigé par Pablo Laso pour rester à la pointe.