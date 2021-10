Le Real Madrid place Marco Asensio sur le marché -rapport

Le Real Madrid a décidé de mettre l’attaquant Marco Asensio sur le bloc des transferts, selon un rapport publié dans le journal espagnol ABC. Le contrat d’Asensio avec le Real Madrid expire à l’été 2023 et Los Blancos devront le vendre bientôt s’ils ne veulent pas qu’il parte en tant qu’agent libre dans deux ans.

Asensio n’a pas été le joueur qu’il était censé être depuis qu’il a subi une blessure au genou dévastatrice en juillet 2019. Maintenant, il a du mal à trouver des minutes et même si l’entraîneur Carlo Ancelotti a essayé de lui trouver un rôle de milieu de terrain central, c’est clair qu’il ne sera pas facile pour lui d’avoir un impact cette année.

C’est la principale raison pour laquelle Asensio envisage un départ de Madrid. Il a suscité l’intérêt de la Juventus l’été dernier mais a décidé de rester à Madrid. Désormais, Los Blancos pourrait même explorer la possibilité de vendre Asensio cet hiver sachant que sa valeur à l’été 2022 sera nettement inférieure, étant donné qu’il ne lui resterait qu’un an dans son contrat.

Tout bien considéré, le fait qu’Asensio pourrait ne jamais être un démarreur clé pour le Real Madrid devient de plus en plus clair. À moins qu’il ne puisse le récupérer et prouver qu’il appartient, le vendre avant l’expiration de son contrat actuel aura du sens, même cet hiver.