Le Real Madrid, pour panser ses blessures face à l’Espanyol

10/03/2021 à 10h15 CEST

Le Real Madrid de Carlo Ancelotti affronte le dernier match avant le deuxième arrêt des équipes nationales visitant le RCE Espanyol à domicile, un territoire sur lequel ils n’ont perdu qu’une seule fois lors des 13 dernières confrontations directes : ils ajoutent 11 victoires, un nul et une défaite au stade RCDE.

Les Blancs, qui se sont inclinés étonnamment (1-2) face au shérif Tiraspol lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, ils veulent panser leurs blessures contre une équipe particulièrement douée : ils n’ont perdu qu’une seule fois lors des 27 derniers matchs en face à face toutes compétitions confondues. C’était lors de la saison 2017/18, lorsque l’équipe de Perico a gagné par le minimum à domicile avec un but de Gerard Moreno dans le dernier souffle.

Les perruches, quant à elles, Ils recherchent leur deuxième victoire à domicile et aussi la deuxième de la saison: ils ont battu Alavés (1-0) lors de la sixième journée de Liga, mais ils n’ajoutent que six points sur 21 possibles. Ils ont perdu jusqu’à 23 fois contre les Blancs lors des 27 derniers matchs et ont ajouté trois nuls et une victoire depuis la saison 2007/08..

Besoins dans les deux ensembles

Aussi bien les Blancs que les Bleus et Blancs affrontent la huitième journée du championnat espagnol avec des urgences. Ceux de Carlo Ancelotti ont besoin d’une victoire balsamique après avoir fait match nul contre Villarreal (0-0) et tombé contre le shérif Tiraspol pour rester en tête, tandis que ceux de Vicente Moreno veulent s’échapper du bas du tableau après un début tiède à leur retour en Liga..

Les Madridistas pourraient perdre la tête ce week-end si la Real Sociedad remporte son match contre Getafe au Alfonso Pérez Coliseum et ne fait pas de même contre l’Espanyol: Les Basques sont l’une des équipes les plus en forme et pourraient monter en tête du classement de la Liga jusqu’à la pause de l’équipe nationale si les résultats de la journée leur profitent.