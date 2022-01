Le Real Madrid, pour Sofie Svava

01/11/2022 à 20:01 CET

Le projet du Real Madrid prend forme avec le temps mais cela ne suffit pas. L’équipe occupe la sixième place de la Ligue Iberdrola et est à cinq de la troisième place qui donne accès au classement pour la prochaine Ligue des Champions. Ils ont 25 points de retard sur le Barça et la Real Sociedad est également inaccessible avec 14 unités de plus.

Ainsi, l’équipe merengue travaille déjà à apporter des renforts sur ce marché hivernal pour tenter de prendre d’assaut la zone européenne et selon ‘Sport Buzzer’, la première sur la liste est Sofie Svava. Il s’agit d’un joueur de 21 ans originaire de Wolfsburg et la signature serait d’environ 100 000 euros.

Le club allemand a signé le joueur danois de Rosengard pour 55 000 euros et ils pourraient la vendre pour presque le double. Sa démarcation est à l’extrême gauche et c’est encore un jeune joueur à exploser. Il a des conditions mais n’a joué que neuf matchs de départ pour Wolfsburg. Il est international avec le Danemark.