Le Real Madrid poursuit Kylian Mbappe et fait face à la réalité de perdre Raphael Varane – rapport

Dans le podcast Here We Go d’aujourd’hui, Fabrizio Romano a rapporté que le Real Madrid n’est pas du tout inactif dans la poursuite de Kylian Mbappe, et qu’il essaiera de signer le Français cet été – probablement en août après la fin de l’Euro.

Mbappe, comme Erling Haaland, aurait déjà exprimé son désir de jouer au Real Madrid cette saison à venir. Mais la barrière dans les deux cas sera leurs clubs de parents. Le Borussia Dortmund veut un rapport de 175 m pour sa superstar norvégienne prisée; et le PSG sont prêts à garder Mbappe à Paris à tout prix, quitte à courir le risque de le perdre gratuitement l’été prochain.

Pendant ce temps, . a rapporté que tandis que le Real Madrid poursuivait Mbappe, ils sont de plus en plus conscients du fait que Raphael Varane les quittera probablement. Le rapport indique que les représentants de Varane ont informé le club qu’il recherchait un “nouveau défi” et que plusieurs sources à Madrid voient le club le vendre pour environ 40 à 45 m. Certes, cela semble être un chiffre bas, voire un vol pour tout club qui l’arrache pour ce montant. Il est difficile de voir Varane être licencié pour ce montant, même s’il ne reste qu’un an à son contrat.