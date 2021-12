Le Real Madrid poursuit sa marche triomphale et récupère Randolph

04/12/21 à 23:11 CET

Le Real Madrid a poursuivi sa marche triomphale dans l’ACB après avoir battu un Casademont Saragosse avec une grande clarté qui accumule trois défaites consécutives et qu’il a montré des signes d’amélioration pendant quelques minutes mais pas assez pour disputer le match contre les Blancs, qui avaient la meilleure nouvelle dans la réapparition d’Anthony Randolph après presque un an d’arrêt en raison de sa blessure au tendon d’Achille (65-86).

TSAR

FOU

Cas. Saragosse, 65 ans

(15 + 21 + 13 + 16): San Miguel (5), Font (-), Okoye (15), Vanwijn (4), Deon Thompson (5) -cinq de départ- Radoncic (9), Hlinason (6), Javi García (-), Mobley (13), Waczynski (6) et Sipahi (2)

Real Madrid, 86

(20 + 15 + 24 + 27): Williams-Goss (7), Llull (17), Hanga (4), Yabusele (9), Tavares (3) -cinq de départ- Núñez (2), Heurtel (13), Vukcevic (-), Poirier (7), Randolph (7), Taylor (9) et Causeur (8)

Arbitres :

Pérez Pérez, Oyón et Vicente Martínez. Il n’y avait pas d’exclu

Incidents :

Match correspondant à la douzième journée de Ligue joué dans le pavillon Príncipe Felipe devant 6 083 spectateurs

L’équipe de Pablo Laso est resté ferme dans sa défense du leadership après avoir battu une équipe aragonaise qui a maintenu le rythme pendant deux quarts et demi mais a fini par succomber au plus haut potentiel de votre adversaire.

Le vrai Madrid a cassé le match au milieu du troisième quart et à partir de là, les locaux étaient toujours en remorque sans options pour déranger son adversaire, qui a fini par gagner avec force.

Bonne défense blanche

L’excellente défense de l’équipe madrilène a fait Casademont Saragosse le faire de nuit dans les premières minutes atteignant jusqu’à sept points de retard en seulement quatre minutes (2-9).

Les mains ont eu beaucoup de problèmes avec la défense blanche et quand elles ont tiré vers le panier, elles étaient toujours pressées, ce qui a entraîné de nombreuses erreurs comme le montre le 5 des 17 tirs depuis le terrain au cours des dix premières minutes.

Pourtant, les hommes de Jaume Ponsarnau ont su mieux lire le match dans le deuxième set Et avec des pénétrations, de meilleurs blocs et une meilleure sélection de coups, surtout dans les triples, ils sont non seulement revenus avec un Matt Mobley exceptionnel (13 points) mais ils ont inversé l’électronique, atteignant jusqu’à huit points de revenu (33-25) .

Tavares l’emporte

Cependant, le retour d’Edy Tavares au parc a causé à nouveau des problèmes aux « rojillos » bien qu’ils aient atteint le ravitaillement avec un léger avantage (36-35).

Après la pause, l’équipe madrilène a réimposé la loi de la défense, laissant Casademont Saragosse par 13 points au troisième quart. et a mis la terre au milieu atteignant son avantage maximum, 11 points (48-59), qui a commencé à peser comme une dalle pour son rival et qu’il n’a plus montré la capacité de récupérer du premier semestre pour lequel il a fini par être nettement dépassé.