Le Real Madrid poursuivra la Liga et le CVC pour détournement de fonds – rapport

Selon un rapport détaillé publié par El Independiente ce matin, le Real Madrid a actuellement plusieurs représentants dans les bureaux de la Liga qui examinent l’accord qu’ils ont annoncé avec CVC hier – un accord dont apparemment le club n’était pas au courant jusqu’à ce qu’il soit annoncé.

Le Real Madrid et Barcelone rejettent le nouvel accord et ne voteront pas pour. L’Athletic Club a également des doutes à ce sujet, selon ce même rapport. Une partie du problème réside dans le fait que le Real et le Barca ne sont pas des clubs privés, la Liga et le CVC (ce dernier qui compte désormais 11% dans la ligue) pourront accéder aux actifs du club.

Le rapport, tel qu’il est écrit dans El Independiente :

La perplexité entre le Real Madrid, Barcelone et d’autres clubs est telle que des sources proches du club blanc affirment que jusqu’à ce mercredi, elles n’avaient pas appris les plans de Thebas avec CVC, une fois que la presse a fait écho au communiqué de presse envoyé plus tôt dans la journée.

C’est pourquoi, comme l’a appris El Independiente, plusieurs représentants du Real Madrid sont dans les locaux de la Liga pour examiner point par point l’accord signé par Javier Tebas et le fonds d’investissement international.

Le New York Times a annoncé mercredi dernier que le Real Madrid et Barcelone n’étaient pas d’accord sur l’entrée du fonds d’investissement dans la Liga via la création d’une nouvelle société détenue par les employeurs du football espagnol et la finance internationale. L’Athletic Club, une autre équipe qui est un club et non SAD, a également de sérieux doutes quant à soutenir le projet, comme ce journal l’a appris.

Les trois équipes qui diront « non » à l’accord ont le statut de club, ce qui diffère des autres. Contrairement à Valence, à l’Atletico, à Séville, au Betis ou à Villarreal, le capital social appartient à ses partenaires et non à un certain nombre d’actionnaires.

C’est pourquoi, comme le racontent les sources consultées par ce journal, le Real Madrid comprend que l’entrée de CVC dans le capital de la Liga, et donc qu’il peut accéder à ses actifs pour les 11% qui seront pris par les nouveaux contrats de publicité ou de télévision , est illégitime et qu’il doit en outre consulter ses partenaires.

Au vu des nouveaux développements, le Real Madrid prépare déjà une réunion extraordinaire des partenaires où le rôle que l’entité madrilène jouera dans la nouvelle joint-venture que LaLiga et la société financière entendent créer sera mis aux voix.