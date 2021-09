Le Real Madrid prépare un triple transfert pour Kylian Mbappe, Erling Haaland et Paul Pogba quelques mois seulement après que le président Florentino Perez a plaidé la pauvreté lors de l’échappée de la Super League

in

Le Real Madrid prévoit d’étourdir le monde du football avec un triple accord pour Kylian Mbappe, Erling Haaland et Paul Pogba l’été prochain, selon des informations en Espagne.

Madrid a tenté de faire venir la superstar du PSG Mbappe cet été après que le vainqueur de la Coupe du monde a clairement indiqué qu’il souhaitait le transfert, soumettant une offre de 220 millions d’euros.

.

Mbappe est considéré comme l’homme qui remplacera Messi et Ronaldo en tant que plus grande star du football, et il semble prêt à rejoindre le Real Madrid dans un avenir pas trop lointain

Le PSG de Mauricio Pochettino a étonnamment refusé l’offre, bien que Mbappe soit entré dans la dernière année de son contrat, le rendant disponible gratuitement l’été prochain.

Le quotidien sportif espagnol Marca a depuis rapporté que Mbappe est presque certain d’engager son avenir à Madrid lorsque les négociations pour la saison prochaine commenceront en janvier, mais les entrants ne s’arrêteront pas là.

Marca pense que la machine à buts norvégienne Erling Haaland pourrait également déménager au Bernabeu dans le cadre d’un «accord à deux pour un» en raison de la disponibilité gratuite de Mbappe – bien qu’il ne fasse aucun doute que les salaires des deux stars ne seront pas bon marché.

Plusieurs rapports en Espagne et en Norvège ont affirmé que Madrid était la destination préférée de Haaland lorsqu’il quittera finalement le Borussia Dortmund – qui devrait être l’été prochain lorsque sa clause de transfert à prix réduit s’activera – Madrid bénéficiant d’une relation solide avec Dortmund et l’agent de Haaland, Mino Raiola.

Haaland aura son choix de clubs l’été prochain, mais certains pensent que Madrid est le favori

Et Mbappe n’est pas la seule superstar française dont l’avenir sera bientôt entre ses mains, avec le contrat de Paul Pogba également à Manchester United l’année prochaine.

Madrid pense également qu’ils pourraient enfin réaliser leur ambition de longue date de signer le milieu de terrain vainqueur de la Coupe du monde, ajoutant à leur achat de son compatriote international français Eduardo Camavinga.

Camavinga, 18 ans, très bien noté, a rejoint le Real le jour de la date limite dans le cadre d’un contrat de 31 millions d’euros avec Rennes, dans ce qui avait été une fenêtre de transfert tumultueuse pour les géants espagnols.

.

Camavinga est l’un des adolescents les mieux notés du jeu

Le capitaine du club et légendaire défenseur Sergio Ramos a fait un départ choc gratuit au PSG, tandis que son partenaire de longue date, Raphael Varane, a rapidement aggravé les choses en rejoignant Manchester United pour 34 millions de livres sterling.

Madrid a tenté de réparer les dégâts en faisant appel à l’ancien défenseur du Bayern Munich et capitaine autrichien David Alaba, et ils pourraient encore avoir le dernier mot.

Les accords pour Haaland, Mbappe et Pogba ramèneraient sans aucun doute les géants chancelants au sommet du jeu, et le club est loin d’être nouveau pour les fenêtres à gros budget. En fait, ils les ont déposés lorsque le terme « Galacticos » a été inventé.

Mais ajouter à la signature probable de Mbappe serait encore un choc, en particulier dans une année où le président madrilène Florentino Perez a été humilié par l’échec de son projet de Super League européenne.

Perez a affronté l’UEFA et a perdu, voyant son projet de Super League échouer en quelques jours

Perez, qui a été président de l’ESL de courte durée, a affirmé que la compétition d’échappée était cruciale pour la survie de son équipe en déclarant : « Nous devons faire quelque chose. Nous sommes en chute libre… nos clubs seront morts d’ici 2024. »

Maintenant, cependant, ils pourraient bientôt se voir aligner les deux héritiers des trônes de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi au sommet du jeu à Mbappe et Haaland.

Envie de ça.

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.