Le Real Madrid présente le nouveau maillot de la saison 21-22

01/06/2021 à 10h45 CEST

.

Adidas et le Real Madrid ont présenté le maillot de la saison 2021-22, conçu pour refléter l’esprit et le sentiment d’unité du club avec ses fans sous la devise ‘C’est la grandeur‘, et cela inclut des références à sa ville et à son stade emblématique.

Inspiré par la ville de Madrid et l’amour de ses couleurs aux quatre coins du monde, le design de la chemise comprend un subtil graphique en spirale inspiré de la police Cibeles, où les fans célèbrent les titres de l’équipe et représente la culture vibrante de la capitale.

Les chemises sont faites avec ‘primegreen’, une série de matériaux recyclés haute performance.