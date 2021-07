Le Real Madrid prévoit d’arracher Leon Goretzka du Bayern Munich lors d’un transfert gratuit en 2022

Le Bayern Munich a signé Leon Goretzka sur un transfert gratuit de Schalke à l’été 2018. À l’époque, la valeur marchande de Goretzka était de 40 millions d’euros. C’est formidable d’être du côté du club qui signe quelqu’un gratuitement. En revanche, cela ne fait pas plaisir de voir l’un de vos joueurs prometteurs partir pour rien.

Si Goretzka n’est pas signé avant l’expiration de son contrat l’été prochain, il y aura une longue liste d’équipes en attente de signer Goretzka. L’une de ces équipes est le Real Madrid, qui a exprimé un intérêt marqué pour le milieu de terrain allemand. Selon Bild, Los Blancos prévoient de se lancer et de récupérer Goretzka gratuitement l’été prochain. Le Bayern Munich risque de perdre un autre grand joueur s’il ne parvient pas à un accord d’ici la fin de la saison prochaine.

Manchester United, le Real Madrid et Barcelone surveillent de près la situation de Leon Goretzka au Bayern Munich, selon Bild Il pourrait être signé sur un transfert gratuit l’année prochaine si son contrat actuel expire. pic.twitter.com/45Ecw4IgnQ – But (@goal) 21 juillet 2021

Les pourparlers contractuels ne se sont pas bien déroulés à Munich ces derniers temps, les récentes signatures ayant gonflé les salaires les plus élevés du club et provoquant une augmentation significative des demandes des joueurs. Goretzka est actuellement évalué à 70 millions d’euros et a joué un rôle majeur dans le récent succès des champions allemands.

Non seulement Goretzka a été excellent sur le terrain, mais il a également été exceptionnel en dehors du terrain. Leon s’est associé à Joshua Kimmich l’année dernière pour lancer WeKickCorona, qui a levé plus de 5 millions d’euros à ce jour pour des associations caritatives et des institutions sociales telles que les banques alimentaires, les hôpitaux, le soutien local aux sans-abri et les services de don de sang. De plus, le milieu de terrain n’a jamais hésité à dénoncer le racisme et à prêcher l’inclusion et l’amour.

Leon Goretzka a la meilleure contribution en minutes par but de tous les milieux de terrain centraux au cours des deux dernières campagnes de Bundesliga (toutes les 153,2 minutes) [WhoScored] pic.twitter.com/2enEP3hJIN – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 22 juillet 2021

Goretzka est un joueur crucial pour le Bayern et ce serait dévastateur que le Real Madrid ou Man United se précipite l’été prochain. Si les autres géants européens parviennent à trouver de l’argent d’ici l’été prochain, le Bayern pourrait être en difficulté.