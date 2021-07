Le Real Madrid, principal candidat

16/07/2021 à 10h39 CEST

pari

LaLiga Santander : cotes pour le champion final

Le début de LaLiga Santander est déjà au coin de la rue. Après une saison atypique où les stades étaient vides et où L’Atlético de Madrid a fini par mettre le chat à l’eauLa meilleure compétition espagnole revient pour affronter les footballeurs les plus remarquables de notre pays pour le titre. Et attention, car il y a des surprises dans les frais.

Le grand favori est le Real Madrid. Les blancs n’ont été renforcés qu’avec la signature d’Alaba, mais il y a encore un marché et un footballeur de plus devrait arriver dans la capitale espagnole. Vos frais sont [2.4] et ils sont déjà restés proches l’année dernière. Carlo Ancelotti est revenu avec enthousiasme et espère pouvoir donner beaucoup de guerre à son retour au pays.

Par derrière apparaît Barcelone. L’arrivée de Joan Laporta a signifié un changement dans la façon de faire, mais il continue de traîner de grandes complications de son étape précédente.. Le grand obstacle est en dehors des terrains de jeu, avec la limite de salaire et d’autres contrôles de la Liga, mais s’ils parviennent à résoudre tout cela, les Catalans seront une équipe redoutable. Qui prend le titre final est payé à [2.5].

Le troisième en lice est le champion actuel. le Athlète de Madrid Il a montré de manière active et passive qu’il est déjà au niveau de la neige du Real Madrid et de Barcelone et, avec la base de l’équipe gagnante de l’année dernière, il tentera à nouveau de remporter le trophée. Le Cholo Simeone vient de se renouveler et l’illusion a débordé. Ce qu’ils gagnent est versé à [4.33].

Par derrière et à la recherche de la surprise, deux équipes apparaissent. Séville à tempérament [21] et la Real Sociedad a [51] ils l’ont beaucoup plus compliqué. Leurs joueurs ont une grande qualité, mais la persévérance et le rythme suggèrent qu’ils ne pourront pas se battre pour la Liga. Séville, sans aller plus loin, a tenu le pouls la saison dernière, mais a fini par abandonner.