Le Real Madrid publie une déclaration sur le projet La Liga Impulso

La Liga recherche depuis longtemps une injection immédiate d’argent, en particulier pendant la pandémie, mais n’a pas encore trouvé de solution viable qui conviendrait à tout le monde. L’accord CVC était incroyablement myope et hypothéquerait la ligue pour les années à venir. Trois clubs – le Real Madrid, Barcelone et l’Athletic Club – s’y sont opposés et continuent de contester la décision de la Liga, qui ne semble même pas légale.

Cette semaine, les trois clubs susmentionnés ont publié une déclaration commune exprimant leur position ferme contre le plan de la Liga de poursuivre le projet Impulso – un moyen d’aide financière immédiate.

Aujourd’hui, le Real Madrid a publié une autre déclaration, réitérant sa position et expliquant en quoi le projet est illégal.

Voici la déclaration complète :

Aujourd’hui, le président du Conseil supérieur du sport (CSD) nous a convoqués à une réunion avec le CSD lui-même, le président de la Real Federación Española de Fútbol et le président de la Liga, qui doit se tenir le même jour. Nous étions convaincus que lors de ladite réunion, le CSD serait en mesure d’adopter des décisions afin d’éviter l’approbation éventuelle d’un projet que nous estimons manifestement illégal, sous la forme du projet LaLiga Impulso qui, s’il devait se concrétiser, conduirait au contentieux du football espagnol. Cependant, après avoir convoqué ladite réunion, le CSD nous a informés qu’ils n’avaient pas le pouvoir de prendre des décisions sur le projet LaLiga Impulso et ses fondements juridiques, nous invitant expressément à nous tourner vers le système judiciaire ordinaire. Dans ce contexte, l’Athletic Club, le FC Barcelone et le Real Madrid, après avoir consulté le président de la Real Federación Española de Fútbol, ​​qui partage la position des clubs cités : a) estime que la réunion d’aujourd’hui proposée par le CSD devrait être reportée et tenue au moment où le CSD (i) a eu le temps nécessaire pour évaluer les irrégularités flagrantes du projet LaLiga Impulso et (ii) confirme qu’il possède le pouvoir d’agir dans l’exercice de ses fonctions de surveillance ; b) regretter que la Liga continue d’encourager l’approbation d’un projet que nous jugeons manifestement illégal et qui nuit gravement aux intérêts du football espagnol dans son ensemble, conçu sur la base de l’exploitation des droits de télévision appartenant à chacun des clubs qui peuvent participer dans la Liga au cours des 50 prochaines années, pas à la Liga elle-même, et à un moment où, en raison de la padnémie, de nombreux membres associés actuels sont dans une position d’impuissance, d’incertitude et de faiblesse. Si l’accord est approuvé, nous intenterons une action en justice appropriée, quelle qu’elle soit ; et c) nous réitérons notre volonté de participer à autant de réunions que nécessaire, à condition qu’elles soient destinées à évaluer des solutions qui respectent en tous points notre cadre législatif, afin de contribuer à atteindre le consensus dont le football espagnol a tant besoin dans un climat d’ouverture dialogue.