Le Real Madrid qualifie le nouveau tirage de « regrettable »

13/12/2021

Le à 18:27 CET

« Le tirage au sort était surprenant, regrettable et très difficile à comprendre », a assuré Emilio Butragueño après avoir connu le résultat du deuxième tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le Real Madrid est profondément énervé par la répétition de la cérémonie et comprend qu’il est clairement lésé, puisque lors du premier match nul son rival était Benfica et non le PSG.

Le club blanc considère que dans le match nul qui avait été cadré la première fois, il n’y avait pas eu d’erreur précédente, donc dans leur cas, le croisement aurait déjà dû être donné comme bon lors du deuxième tirage. Ainsi, finalement, le Real Madrid devra s’affronter avec le PSG.

Butragueño était très énervé par la décision de l’UEFA d’inclure également Madrid dans la deuxième cérémonie, mais il sait qu’il n’y a pas de retour en arrière : « Nous affrontons ce match nul avec tout l’enthousiasme et conscients de ce que signifie la Ligue des champions ».