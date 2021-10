Le Real Madrid ravive son intérêt pour la signature de Paul Pogba l’été prochain – Man United News And Transfer News

Le Real Madrid aurait ravivé son intérêt pour Paul Pogba de Manchester United après des performances impressionnantes lors de l’UEFA Nations League.

Le contrat du Français devrait expirer l’été prochain, les fans n’ayant aucune idée s’il restera ou non au-delà de cette saison.

Il existe des rapports contradictoires affirmant qu’il envisage de rester, mais un nombre égal de rapports affirment qu’il souhaite partir.

Pour l’instant, on sait que Pogba est pleinement concentré sur cette saison et envisage toutes ses options dans les coulisses, mais le temps presse pour Man United.

Le joueur de 28 ans a déjà quitté le club auparavant pour un transfert gratuit à la Juventus en 2012 et il semble de plus en plus probable que les Diables rouges le perdent à nouveau gratuitement.

Selon AS.com, Madrid a réactivé son intérêt pour le milieu de terrain et espère le sécuriser bientôt.

L’intérêt est revenu à nouveau après que la France a remporté la Ligue des Nations, Pogba réalisant une série de performances impressionnantes.

Les géants espagnols espèrent également que la signature de Pogba aidera à convaincre Kylian Mbappe du PSG de rejoindre le club.

Chez United, il gagnerait environ 15 millions d’euros nets, ce qui permettrait toujours au Real de signer le joueur car il n’atteindra pas le plafond salarial que les clubs de la Liga sont obligés de suivre.

Le point de vente poursuit en disant que ce sera la troisième fois que le club tentera de capturer le milieu de terrain sensationnel après avoir tenté de le faire en 2016 et à nouveau en 2019.

C’est un joueur qui apprécie le Bernabéu depuis de nombreuses années et qui a parlé à ses amis proches de sa préférence pour le club.

La seule raison pour laquelle la négociation d’un accord a échoué dans le passé était la mauvaise relation entre Mino Raiola, qui est l’agent de Pogba, et le club espagnol.

Les tensions auraient été apaisées après avoir amélioré leur relation lors des négociations pour Erling Haaland, qui est une autre cible pour le club.