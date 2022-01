Le Real Madrid rejette le transfert de Haaland jusqu’en 2023 – Rapport

Le Real Madrid ne tentera pas de signer Erling Haaland cet été, selon un rapport de Tomas Gonzalez Martin d’ABC. Le club prévoit de concentrer toute son attention sur la signature de Kylian Mbappe, un transfert qui se prépare depuis des années, et ne signerait Erling Haaland que s’il restait au Borussia Dortmund pour une autre saison. En 2023, le contrat de Karim Benzema expire et le Norvégien aurait une place disponible à occuper dans l’attaque.

Le club pense actuellement qu’il serait trop difficile d’intégrer Haaland dans l’équipe, étant donné l’importance de Karim Benzema et Vinicius Junior. Le Brésilien deviendrait probablement l’intrus et le club ne veut pas ralentir la progression rapide de Vinicius Junior. Selon le même rapport d’ABC, Florentino Perez veut donner à Kylian Mbappe le rôle de protagoniste auquel il aspire et l’importance que son transfert mérite.

Le Borussia Dortmund a exprimé son souhait de voir Haaland continuer une saison de plus, mais il reste à décider si Raiola et le joueur lui-même estiment que c’est dans leur meilleur intérêt. Le Norvégien devrait prendre une décision ce mois-ci concernant son avenir. Si Haaland veut vraiment jouer pour le Real Madrid à tout prix, alors une autre saison en Allemagne peut être la seule option.