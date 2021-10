Le Real Madrid remporte une victoire placide contre un PAO faible

15/10/2021 à 23:47 CEST

.

Le Real Madrid a remporté une victoire éclatante en Euroligue contre le Panathinaikos grec (88-65) ce vendredi dans un match qui a dominé depuis le début et dans lequel il a surtout fait intervenir un sensationnel « big three » formé par Alberto Abalde (16 points), l’excellent signataire Guerschon Yabusele (14 plus 7 rebonds) et Walter Tavares (17 et neuf rebonds).

RMA

AOP

REAL MADRID, 88

(30 + 12 + 20 + 26) : Heurtel (3), Abalde (16), Hanga, Yabusele (14) et Tavares (17) -cinq partants-, William Goss (4), Causuer (8), Poirier (10 ), Llull (6), Taylor (4), Rudy Fernández (6) et Alocén.

PANATHINAIKOS, 65 ans

(18 + 12 + 20 + 15): Macon (18), Papapetrou (7), Sant-Roos, Papagiannis (12), White (6) -cinq de départ-, Perry (10), Bochoridis, Kaselakis (2), Floyd (2), Nedovic (3), Evans (3) et Mantzoukas (2).

ARBITRES

Sreten Radovic (Croatie), Saso Petek (Slovénie) et Hugues Thepenier (France). Sans éliminé

INCIDENTS

Match correspondant à la quatrième journée de l’Euroligue masculine de basket-ball joué devant 4 630 spectateurs au Wizink Center (Madrid).

L’équipe espagnole a sauté sur la piste comme un ressort et dès le départ elle a voulu imposer sa loi, notamment avec l’ancien bleu Thomas Heurtel prenant la poignée et aidant ses coéquipiers jusqu’à trois fois en cinq minutes à marquer des paniers. Ça oui, il n’a marqué que trois points en 21 minutes avec un triste 1/5 dans des tirs sur le terrain qui n’ont fait que nuancer ses sept passes de panier.

Les principaux partenaires étaient Alberto Abalde et Tavares, qui a conclu le premier trimestre avec respectivement 12 et 5 points. Sergio Llull voulait rejoindre cette fête juste avant la fin de ces dix premières minutes, qui a marqué un triplé qui a laissé l’équipe grecque touchée.

Rudy Fernández, dans une pose assez courante

| .

Le deuxième trimestre s’est terminé comme le premier, avec le Real Madrid démontrant sa domination avec un triple de Jeffery TaylorBien que cette action ait été un mirage de ce qui allait suivre, puisque les Blancs ont subi plusieurs défaites d’affilée dont un Panathinaïkos avec peu d’arguments ne pouvait pas profiter. En effet, le premier panier de l’équipe grecque était à 6h30 avec un triplé de Papapetrou.

Après la pause, les forces ont été égalisées, ce qui a favorisé les Hellènes, qui ont pu améliorer leurs performances offensives, notamment avec la personnalité dont ils ont fait preuve. L’Américain Daryl Macon, qui a marqué sept points consécutifs et réduit la différence à neuf.

Ce signal d’avertissement a trouvé une réponse dans les Français du Real Madrid Vicent Poirier et Fabien Causeur, ce qui a empêché la différence d’être moindre, ce que le Panathinaikos n’a pas réalisé au dernier quart, dans lequel l’irruption de Rudy Fernández avec deux triplés consécutifs a dissipé toutes sortes de doutes pour assurer la victoire.

Avec ce résultat, le Real Madrid ajoute trois victoires lors des quatre premières journées de l’Euroligue, au cours desquelles le Panathinaikos n’a enregistré qu’une victoire et trois défaites. D’ailleurs soit les tableaux changent beaucoup soit la peinture hellénique pointe vers les dernières positionss de l’Euroligue.