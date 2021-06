Le Real Madrid renouvelle David Aznar jusqu’en 2022

in

Le Real Madrid a annoncé aujourd’hui que le club avait renouvelé le contrat de David Aznar jusqu’en 2022. Aznar a commencé à entraîner le CD Tacon en 2018 et a entraîné cette équipe tout au long de sa transition du CD Tacon au Real Madrid Femenino.

Aznar a mené Las Blancas à une première saison officielle historique en tant que Real Madrid Femenino. Las Blancas a encore un match à jouer dans la saison mais a déjà obtenu une deuxième place et une qualification pour les phases de qualification de l’UEFA Women’s Champions League.

Le Real Madrid Femenino a remporté 23 de ses 33 matches disputés, en a fait quatre nuls et en a perdu six. Las Blancas terminera sa saison demain à 5h00 (HNE) à la Ciudad Real Madrid contre l’UD Granadilla Tenerife.

Aznar est le premier renouvellement de contrat de ce qui sera bientôt l’intersaison. On s’attend à ce que de nombreuses autres prolongations et renouvellements de contrats soient annoncés dans les semaines et les mois à venir.

On s’attend également à ce que de grands noms quittent le club avec de nouvelles recrues également attendues.