Le Real Madrid risque de perdre autant qu’il pourrait gagner d’une Superligue européenne.

Quelques heures avant le genre de matches qu’il chercherait à terminer, les grandes puissances européennes semblent prêtes à mettre en mouvement leur rêve d’une Superligue européenne.

Hâtés par les conséquences financières de la pandémie COVID-19, le Real Madrid, Barcelone et l’Atletico Madrid font partie des équipes qui feraient partie d’une nouvelle Superligue européenne qui pourrait être potentiellement annoncée ce soir.

RUPTURE – Une Super League européenne devrait être annoncée ce soir, selon les rapports. Aucun club allemand ou français impliqué. Man United, Liverpool, Man City, Arsenal, Chelsea, Spurs, Barcelone, Real Madrid, Atletico, Inter, AC et Juventus sont. Des pourparlers de crise de l’UEFA sont prévus. pic.twitter.com/jOGveIO30N – FourFourTwo (@FourFourTwo) 18 avril 2021

Pour renforcer la légitimité de ces rumeurs, la Premier League ainsi que l’UEFA elle-même ont déjà publié des déclarations condamnant le nouveau projet d’animal de compagnie des méga-riches, l’instance dirigeante européenne produisant l’avertissement le plus sévère.

«Si cela devait arriver, nous souhaitons réaffirmer que nous – l’UEFA, la Fédération anglaise, la RFEF, la FIGC, la Premier League, la Liga, la Lega Serie A, mais aussi la FIFA et toutes nos associations membres – resterons unis dans nos efforts pour arrêter ce projet cynique, un projet fondé sur l’intérêt personnel de quelques clubs à un moment où la société a plus que jamais besoin de solidarité », indique le communiqué:« Comme annoncé précédemment par la FIFA et les six Fédérations, les clubs concernés se voir interdire de jouer dans toute autre compétition au niveau national, européen ou mondial, et leurs joueurs pourraient se voir refuser la possibilité de représenter leurs équipes nationales. »

Les conséquences suggérées par l’UEFA sont dévastatrices en elles-mêmes, mais elles pourraient à peine effleurer la surface. Malgré les ressources financières importantes qu’une Superligue européenne pourrait donner au Real Madrid, il est difficile de voir comment le soutien d’un tel projet fait autre chose que éloigner le Real Madrid de ses valeurs communautaires. La logistique coûtera probablement des milliers de socios censés posséder et dicter l’avenir du club et cela rend certainement le club plus une franchise européenne qu’un club basé à Madrid.

Il y a aussi le côté historique et éthique à considérer. Le Real Madrid a joué un rôle important dans la recherche des compétitions qui dominent désormais le match espagnol et européen. Ses premiers présidents ont aidé à fonder la Copa del Rey et les fédérations espagnoles de football tandis que Santiago Bernabéu a joué un rôle essentiel dans la création de la Coupe d’Europe, sans parler du maintien de la cantera.

Le Real Madrid a fondé ces tournois dans un esprit de compétition loyale et se défiant contre le meilleur que l’Espagne et l’Europe avaient à offrir. La Superligue européenne n’a pas été conçue avec les mêmes idéaux. Le manque de relégation ou de promotion, ainsi que son adhésion exclusive, tuent l’esprit de concurrence loyale. Certes, les équipes actuellement sur le point de rejoindre la ligue sont parmi les meilleures au monde, mais la configuration actuelle garantit que personne d’autre n’aura jamais la chance de contester cette homogonie à l’avenir.

Le Real Madrid n’a pas toujours été une superpuissance, il doit ce statut à plusieurs personnages historiques magiques, à plusieurs générations de fans et de socios engagés ainsi qu’à des centaines d’équipes qui, malgré leur succès limité, ont produit des joueurs et de nouvelles normes qui ont aidé le Real à devenir des batteurs du monde. . En bref, les valeurs de fair-play et de méritocratie ont fait du Real Madrid ce qu’il est et ils le doivent à tout ce qui place le club sur son piédestal actuel pour maintenir ces valeurs.

Dans ma propre petite partie du Real Madrid, les perspectives de la cantera dans un monde post-Superleague sont assez pessimistes. Si l’UEFA prend au sérieux ses menaces, il est difficile de voir comment la Castille et le reste de La Fabrica ne subiront pas la même ostracisation que l’équipe senior du Real. Le meilleur scénario pour Castilla serait de jouer dans une Superligue des jeunes où le seul moyen pour un jeune joueur de progresser est de passer par une équipe senior qui ne jouera plus de matchs offrant la possibilité aux jeunes joueurs d’apprendre et de développer leur talent. Non seulement cela, mais le Real Madrid aurait également accès à d’énormes ressources financières et il est difficile de voir comment cela, associé à des «grands matchs» cohérents, ferait autre chose que pousser La Fabrica au bas des priorités du Real Madrid.

Compte tenu des rumeurs d’ESL d’aujourd’hui, j’ai réfléchi à la situation de Castilla si quelque chose comme cela se concrétise. C’est une image assez mitigée (potentiellement pessimiste). – Castilla Corner (@CastillaCorner) 18 avril 2021

La Superligue européenne divise déjà l’opinion. S’il est annoncé comme prévu, il deviendra probablement le problème le plus décisif que les fans de football aient jamais rencontré. La pandémie actuelle a démontré que même les superpuissances traditionnelles n’ont pas de poches sans fond et peut-être que ce fait convaincra les fans que tout sacrifice vaut la stabilité financière qu’une Superligue européenne pourrait offrir. Pour d’autres (moi y compris), il est presque impossible de regarder au-delà de tout ce que le Real Madrid pourrait perdre plutôt que de ce qu’il pourrait gagner.