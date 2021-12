Le Real Madrid, sans rival pour remporter la Liga après son triomphe dans le derby contre l’Atlético de Madrid

13/12/2021

Le triomphe du Real Madrid face à l’Atlético de Madrid dans le derby disputé ce dimanche au Santiago Bernabéu (2-0) laisse les Blancs en leader hors pair de la compétition et aussi comme le seul et presque seul candidat au titre de champion selon les pronostics. par Betfair. Avec huit points d’avance sur l’équipe classée deuxième, un Séville qui compte un match de moins, mais qui n’a pas été un rival direct dans la lutte pour le titre ces dernières saisons, les chances donnent à l’équipe de Carlo Ancelotti un avantage presque historique.

Sur Betfair on vous donne une probabilité implicite très élevée de 93,05% que le trophée se retrouve dans les vitrines du Bernabéu. Dans la comparaison historique, cela signifie placer le Real Madrid avec des quotas proches de ceux cités lorsqu’un championnat est beaucoup plus avancé et, par conséquent, les chances de remporter le titre sont beaucoup plus grandes. Ce Real Madrid respire la confiance à tel point qu’il a entamé le parcours en pole position et continue de confirmer les pronostics.

Un Athletic & mldr détrôné; mais tapi

La victime du Real Madrid, l’Atlético de Madrid, marche par des chemins totalement opposés à ceux des blancs, non seulement à cause de la défaite de dimanche (qui aussi), mais aussi à cause d’un parcours irrégulier dans toutes les compétitions qui fait les pronostics de Betfair aussi se méfier de leurs possibilités.

Le sien et regardez les options pour revalider le titre de Ligue au loin, avec juste une chance implicite de 6,7% de soulever le trophée. Cependant, les rojiblancos ne devraient pas être licenciés si tôt. Malgré la différence de points (13 par rapport au Real Madrid), les colchoneros doivent encore jouer leur match reporté contre Grenade (22 décembre), où ils pourraient couper les distances.. De plus, l’absence de rotations au Real Madrid évoque ce qui s’est passé lors des deux saisons précédentes d’Ancelotti au Bernabéu.

En 2014 et 2015, le Real Madrid a coulé lors de la dernière étape du championnat. À cette première occasion, l’Atlético a été le bénéficiaire et a remporté le titre dans un combat acharné avec le FC Barcelone, qui gravite désormais cependant dans la périphérie des favoris avec seulement 1% de chances de remporter la Liga..