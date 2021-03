Le Real Madrid sauve sa première finale avec beaucoup de souffrance

25/03/2021

À 23:47 CET

.

Le Real Madrid résolu ce jeudi la première des quatre finales devant lui pour assurer sa présence aux Playoffs de l’Euroligue avec une victoire subie contre l’ASVEL, qui a été signée grâce à leur réaction au troisième quart et à leur plus grand courage dans les dernières secondes depuis la ligne des lancers francs (71-74).

VILL

REAL MADRID, XX

ASVEL VILLEURBANNE, 71 ans

(23 + 14 + 14 + 20): Diot (12), Lighty (13), Kahudi (2), Yabusele (13) et Cole (18) -quintette titrant-, Lacombe (4), Fall (4) et Noua (5)

RÉAL MADRID, 74 ans

(20 + 12 + 24 + 18): Laprovittola (12), Taylor (4), Thompkins (13), Garuba (9) et Tavares (8) -partant cinq-, Causeur (-), Tyus (2), Deck (8), Alocén (-), Abalde (11) et Carroll (7).

ARBITRES

Sasa Pukl (Slovénie), Rain Perrandi (Estonie) et Sébastien Clivaz (Suisse). Sans éliminé.

INCIDENTS

Match correspondant à la 31e journée de la phase régulière de l’Euroligue masculine de basket-ball disputée à l’Astroballe (Villeurbanne).

L’équipe de Pablo Laso emmenée par Trey Thompkins (13 points), Nico Laprovittola (12 points) et les rebonds d’Usman Garuba (8 rebonds, 13 points) redresse son cours dans la compétition continentale maximale après avoir perdu contre le CSKA et Barcelone.

Rival physique et rocheux, l’ASVEL emmené par Cole (18 points) et Yabusele (13 points) a rendu la tâche difficile pour le Real Madrid, qui continue de subir les pertes de Rudy Fernández et Sergio Llull.

Les locaux ont raté leur dernière recrue, Thomas Heurtel, sous la direction de laquelle ils ont battu Nanterre deux jours plus tôt après une prolongation. Mais la probable signature du Real Madrid pour la saison prochaine n’est pas inscrite en Euroligue après son départ orageux de Barcelone et aujourd’hui il n’a pas pu participer à l’affrontement.

ASVEL est sorti avec la motivation supplémentaire parce qu’il a joué son dernier match d’Euroligue à l’Astroballe et parce qu’il avait envie de dire au revoir avec une victoire prestigieuse. Les cinq blancs ont tenté une défense dans la zone de départ mais n’ont pas tardé à passer en individuel car les tireurs français allaient bien, en particulier Antoine Diot qui a réalisé deux des cinq au total que l’équipe a marqué au premier quart-temps.

Le Real Madrid, cependant, est sorti avec de la poudre à canon humide et plusieurs indécisions, ils ont donc survécu grâce au succès de Thompkins et Taylor dans la peinture.

Le premier quart-temps s’est terminé avec trois victoires de l’équipe de Villeurbanne (23-20) et avec de bons sentiments pour TJ Parker car, en plus de faire souffrir les blancs dans la zone avec leurs placards Fall et Yabusele, ils ont réussi à courir et à marquer de loin.

Le deuxième trimestre a commencé avec plus de la même chose. Un bloc Fall a Causeur sur la première pièce n’était pas de bon augure. Noa au bout de quatre minutes a terminé un partiel de 10 points pour le Français (26-20).

Deux triples d’Abalde au milieu du deuxième quart ont donné de l’oxygène aux hommes de Pablo Laso. Le banc l’a célébré en sautant à l’unisson car l’équipe souffrait beaucoup pour marquer.

L’ASVEL a continué avec le maillet à l’intérieur et en avance sur le tableau d’affichage grâce au poignet de Lighty qui est allé se reposer avec 9 points en tant que meilleur buteur du match jusqu’à présent.

À une minute de la fin du deuxième quart-temps, les locaux ont atteint jusqu’à présent l’avantage maximal, 7 points, que Garuba a réduit de deux lancers francs pour laisser la lumière à la pause à 37-32. Un score très bas qui reflète la dureté du jeu et les faibles pourcentages de tir des deux équipes. Au deuxième quart, les Blancs n’ont réalisé que deux triples, un panier à deux points et quatre lancers francs.

Le troisième set a commencé par un échange en triples, mais surtout avec un énorme Garuba. Le pivot espagnol avec un triple et un rebond offensif qui a abouti à un compagnon a réduit l’avantage. A quatre minutes, Carrol, qui n’avait pas joué jusque-là, a paraphé la remontée par un triple puis terminant une contre-attaque (42-47).

Une fois qu’il a pris le commandement du tableau de bord, le Real Madrid a insisté sur la défense et a commencé à suivre le rythme du match. Thompkins a placé l’avantage maximum pour les Blancs, 7 points, avec trente secondes à jouer dans le quart. Chute avec une gifle réduit la distance avec le klaxon final (51-56).

Dès qu’il est revenu sur la bonne voie, Cole a clairement fait savoir à l’équipe de Madrid que l’ASVEL allait vendre sa défaite chèrement. L’Américain a égalisé le match avec cinq points consécutifs (58-58).

L’ASVEL est alors venu et Diot a mis son équipe en place en marquant trois lancers francs consécutifs. Thompkins n’a pas tardé à ramener la tête au Real Madrid (61-62). Les deux équipes sont alors entrées dans une guerre de nerfs.

David Lighty a soutenu ASVEL avec ses idées. À une minute de la fin, le Real Madrid est arrivé à trois. Un rebond providentiel de Tavares suivi d’un triple d’Abalde semblait avoir laissé le match vu pour peine (63-69). Mais ensuite, deux triples de Diot et Yabusele en un clin d’œil, après un panier du centre capverdien, ont laissé l’avantage madrilène de deux points à 19 secondes de la fin.

La victoire s’est ensuite jouée depuis la ligne des lancers francs. Deck a raté le premier et a frappé le second. Alors que Cole a renvoyé ASVEL à un seul point avec deux coups sûrs de la ligne après une faute.

C’était au tour de Thompkins à dix secondes de la fin et il n’a pas manqué ses deux lancers. L’ASVEL a ensuite tenté de prolonger le match, mais les tirs de Cole et Kahudi ont rencontré le fer.