Le Real Madrid se concentre désormais sur la scène nationale

Au final, c’était 0-0 à Anfield mais plus qu’une simple victoire pour le Real Madrid. Zinedine Zidane a de nouveau excellé en termes de préparation et de livraison alors qu’il dirigeait calmement son équipe devant Liverpool mercredi soir et dans les demi-finales de la Ligue des champions.

Ayant remarqué plus tôt dans la semaine que son équipe du Real Madrid était physiquement à sa limite, ce fut un triomphe pour Zidane qui soulignait non seulement son approche d’une liste de matches surchargée, mais aussi son indifférence aux critiques de tous.

Son esprit unique transparaissait dans chaque conférence de presse et interaction avec les médias et il n’était certainement pas attiré par aucun des commentaires ou des événements qui ont entouré cette cravate.

Liverpool n’a certainement pas posé le tapis rouge pour le match, mais comme toujours, Zidane l’a dépassé. Sa présence calme et assurée dans la zone technique a été un facteur majeur qui a permis au Real de relever un autre défi pour progresser plus loin dans le tournoi.

L’autre contribution importante a été celle du personnel de fitness de Zidane. Comme nous l’avons mentionné après le match du Barça, les conditions météorologiques à Madrid samedi soir signifiaient que le Clásico serait inévitablement un test de la forme physique des joueurs, et cela s’est avéré.

La météo à Merseyside mercredi n’avait rien de tel lors du match du Barça, mais le match à Anfield était plus physique tout au long.

En conséquence, les effets des coups et des ecchymoses subis se sont reportés dans les préparatifs des deux prochains matchs du Real, à commencer par les matchs à l’extérieur à Getafe dimanche, puis à Cadix le mercredi suivant (21e).

La prise en compte des jeux européens dans le plan d’entraînement est une chose à laquelle l’équipe de fitness du Real, dirigée par Grégory Dupont, sera désormais habituée.

C’est un honneur à l’équipe de fitness de Zidane, qui est souvent très critiquée, que les joueurs aient traversé les derniers matchs de la manière dont ils l’ont fait.

Nous avons fréquemment discuté des défis auxquels Zidane est confronté dans la gestion de la charge d’entraînement pour les matches nationaux et les relations européennes, et lorsqu’il s’agit de planifier, il n’y a jamais un match international ou deux loin.

La tâche de préparer le calendrier de la saison, à l’avance, incombe à Grégory Dupont et al., Sous la direction de Zinedine Zidane. Zidane privilégie une approche de haute intensité conçue pour pousser les joueurs à leurs limites et cela s’est reflété dans les programmes de fitness individuels élaborés par Grégory Dupont lors du premier lock-down en 2020.

Au début de la saison, l’équipe de fitness s’assiéra et planifiera avec les listes de matches en place, après avoir calculé quand les matchs européens, nationaux et de la Copa del Rey seront probablement en plus d’identifier les semaines internationales.

Cela signifie généralement que le Real se retrouvera avec deux groupes de joueurs, ceux qui sont régulièrement absents avec leurs équipes nationales et ceux qui ne sont pas impliqués au niveau international. À cela s’ajoutent les joueurs blessés et donc incapables de participer à la scène internationale.

La gestion des blessures qui découlent inévitablement d’un tel calendrier est la partie qui ne peut être légiférée au stade de la planification. L’équipe de fitness sait que les blessures seront subies au fil de la saison, mais il est impossible de prédire qui sera probablement affecté.

Bien sûr, avec la façon dont cette année s’est déroulée en termes de non préparation appropriée de pré-saison, de réorganisations de matches et de participation continue à la Ligue des champions, un tel calendrier de jeu a inévitablement fait des ravages sur les joueurs, avec Ferland Mendy le dernier. victime.

Le Real a cité la surcharge musculaire du muscle soléaire comme la principale raison pour laquelle Ferland ne sera pas impliqué pour les deux prochains matchs et sa récupération sera évaluée quotidiennement par l’équipe médicale.

Étant donné à quel point le match de Liverpool s’est avéré meurtrier, il était surprenant qu’il soit le seul joueur à avoir subi une blessure suffisamment grave pour rater le match de Getafe. D’autres ont pris des coups à Anfield et ont réussi à continuer à jouer.

En particulier, Karim Benzema a été la cible de nombreux défis de taille, en particulier lors des premières étapes, et à un moment donné, il semblait que Casemiro se débattait après un autre tacle lourd.

Mais ces deux-là sont faits de choses plus sévères et comme Sergio Ramos (qui n’a joué dans aucune des deux jambes ou le Clásico en raison d’une blessure subie en service international), il n’est pas étonnant que ce trio forme l’épine dorsale de l’actuel Real Madrid de Zidane. côté.