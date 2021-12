Le Real Madrid se prépare pour le match de la Real Sociedad samedi

Le Real Madrid a commencé ses préparatifs jeudi pour le match à l’extérieur de la Real Sociedad qui aura lieu samedi à la Reale Arena, selon Realmadrid.com.

Les joueurs participants ont pris part à divers exercices et séances d’entraînement. Les partants du match en milieu de semaine contre l’Athletic Club faisaient partie d’une séance de récupération. L’équipe restante a pratiqué des exercices de pressage de balle et de passes.

Les joueurs ont terminé la séance par quelques matchs de simulation et plusieurs exercices de course à pied. Les joueurs blessés, dont Dani Ceballos et Gareth Bale, se sont entraînés individuellement sur le terrain.

Dans d’autres nouvelles avant le match de samedi, Karim Benzema a dépassé Camacho pour la huitième place des apparitions en club de tous les temps. Il traîne maintenant 23 apparitions derrière Francisco Gento et Fernando Hierro pour la 6e place de tous les temps. Il a fait près de 580 apparitions pour le club depuis son arrivée de Lyon en 2009.

Le joueur de 33 ans a de très bonnes chances d’attraper certains des autres grands du club et de se classer dans le top 5 de tous les temps.