Le Real Madrid se prépare pour le match du Shakhtar qui se jouera mercredi

Le Real Madrid a commencé lundi les préparatifs de sa Ligue des champions contre le Shakhtar Donetsk, selon Realmadrid.com.

Il s’agissait de la première séance d’entraînement officielle de la semaine puisque les joueurs impliqués ont participé à plusieurs activités. L’équipe a été divisée en deux où ils ont pratiqué la possession et le travail de presse. Les gardiens ont également travaillé sur des exercices et des exercices spécifiques.

La session a également comporté un travail à la fois offensif et défensif, y compris des exercices de croisement et de finition. Dani Ceballos aurait travaillé à la fois à l’intérieur de l’établissement et à l’extérieur sur le terrain d’entraînement. Ceballos est sorti avec une déchirure à la cheville qu’il a subie avec l’Espagne aux Jeux olympiques, ce qui l’a empêché de jouer depuis août.

Fede Valverde, Gareth Bale et Rodrygo se seraient tous entraînés à l’intérieur pendant la session, suggérant qu’ils ne figureront pas mercredi. Valverde s’est blessé au genou à El Clasico, ce qui pourrait l’écarter jusqu’à deux semaines. Il pourrait revenir pour le match du Rayo Vallecano samedi.

Bale se remet d’une blessure aux ischio-jambiers qu’il a subie alors qu’il était en service international avec le Pays de Galles en septembre. Rodrygo a été contraint à l’arrêt lors du match d’Elche ce week-end. La blessure est toujours en attente de confirmation.

Le Real Madrid a battu le Shakhtar par une victoire dominante 5-0 lors du match à l’extérieur à Kiev il y a deux semaines. Les Blancos accueillent cette fois-ci au Bernabeu mercredi.