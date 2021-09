Le Real Madrid signera-t-il Mbappe en tant qu’agent libre en 2022?

L’intérêt du Real Madrid pour éloigner Kylian Mbappe du Paris Saint-Germain cet été était réel. Los Blancos a fini par offrir 200 millions d’euros pour son transfert, mais le PSG a toujours refusé de répondre officiellement aux offres de Madrid. L’attaquant français devant devenir agent libre en 2022, le Real Madrid pensait toujours qu’un accord aussi coûteux en valait la peine et en même temps, le PSG a décidé de le garder dans l’espoir que Mbappe finira par signer une prolongation de contrat, même si c’est un court.

Quelles sont vraiment les chances que le Real Madrid fasse atterrir Kylian Mbappe en tant qu’agent libre à l’été 2022 ?

Tout d’abord, il est important de noter que cette saga de transfert a presque été sans précédent. Mbappe avait déclaré au conseil d’administration du PSG qu’il n’allait pas prolonger son contrat, ce qui aurait dû forcer la main du PSG car aucun club dans le monde du football ne veut perdre un de ses joueurs de franchise gratuitement, non ? Tort.

Le Paris Saint-Germain ne se soucie tout simplement pas de l’argent et ceux qui devraient – ​​l’UEFA et la Ligue 1 française – leur donner la liberté financière d’opérer à leur guise tandis que d’autres clubs essaient de rester dans les limites du fair-play financier et d’autres réglementations. Le Real Madrid pensait que le PSG s’en soucierait, mais non.

Il est maintenant temps de regarder vers l’avenir. Une source du club a déclaré à Managing Madrid ce matin que le PSG “rendrait Mbappe fou” avec les négociations pour prolonger son contrat. Ils offriront tout simplement le double de ce que le Real Madrid peut offrir, tout simplement parce qu’ils le peuvent et parce que les différentes compétitions le leur permettent. Ne vous y trompez pas, le PSG aime ses chances de prolonger le contrat de Mbappe et c’est aussi pourquoi il l’a gardé.

Jusqu’à présent, Mbappe a refusé de signer une prolongation avec la partie française et c’est pourquoi, en fin de compte, des sources au sein du Real Madrid sont confiantes quant à son arrivée au Real Madrid en 2022. “Il a fait preuve d’une grande personnalité”, ont-ils déclaré, espérant qu’il continuera à refuser ces prolongations. .

Les clauses libératoires sont interdites en France et c’est un facteur important à considérer. Dans d’autres cas, Mbappe pourrait finir par signer une prolongation mais en ajoutant une clause libératoire de 200 millions d’euros pour donner au Real Madrid la possibilité de le signer. Cela ne peut tout simplement pas arriver. Mbappe sait désormais qu’il sera joueur du PSG jusqu’à la toute fin de son contrat et s’il le prolonge, il prolongera également sa carrière au sein du club français, sans aucun autre contournement. Les promesses ne suffisent pas lorsque votre carrière est en jeu, Mbappe doit donc bien réfléchir à ce qu’il fera ensuite.

L’attaquant français sera soumis à des tonnes de pression cette année. Ses fans à domicile le traiteront probablement comme un héros maintenant, mais leur frustration augmentera s’il continue de rejeter les offres du PSG.

Théoriquement, Mbappe sera autorisé à signer un contrat avec le Real Madrid le 1er janvier 2022. Il est très peu probable qu’il le fasse en milieu de saison car le PSG pourrait très bien décider de le garder sur le banc jusqu’à la fin de la saison. , même si cela va à l’encontre de leurs propres intérêts sportifs.

Au final, le PSG a envoyé un message cet été. Ils ne vendent pas. Le PSG ne perd pas. Ils voudront envoyer plus de messages dans les mois à venir et il ne sera pas facile pour Mbappe ou le Real Madrid de s’occuper d’eux.

Mbappe continuera-t-il à refuser les offres du PSG quoi qu’il arrive ? Restera-t-il silencieux ? Si le PSG réussit comme il se doit en Ligue des champions, restera-t-il ou partira-t-il pour diriger le propre projet du Real Madrid ? Même si l’attaquant pense qu’il n’y a aucun moyen de signer cette prolongation, ce ne sera pas si facile pour lui.

Le Real Madrid a perdu une bataille dans ce mercato, mais une autre vient de commencer.