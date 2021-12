Le Real Madrid s’intéresse à Jenni Hermoso et Laia Alexandri

Mayca Jiménez d’AS a rapporté que le Real Madrid était intéressé par l’attaquante barcelonaise Jenni Hermoso, tout comme la journaliste et commentatrice de la Real Madrid TV Arancha Rodríguez.

Tengo la misma información que Mayca. Es uno de los objetivos. – Arancha Rodríguez (@AranchaMOBILE) 30 décembre 2021

Le contrat de Jenni arrivera à terme à la fin de la saison, ce qui signifie qu’elle pourra négocier avec les clubs au début de la fenêtre hivernale le 1er janvier.

Cette rumeur est venue de nulle part et à la suite d’un drame dans le camp de Barcelone, où Jenni peut ou non être mécontente de certaines parties de sa situation actuelle. Reste à savoir si son mécontentement supposé durera à long terme.

Hermoso est l’un des meilleurs joueurs du monde et a marqué 31 buts époustouflants en 26 matches de championnat la saison dernière et en compte actuellement 10 sur 10 en 2021/22. Cependant, elle a également 31 ans et il serait difficile de la placer à côté d’un casting tournant d’Asllani, Esther et Nahikari (sans parler du fait que Møller est probablement le meilleur au centre).

Le transfert n’a pas nécessairement de sens pour l’une ou l’autre des parties et il reste à voir si tout cela se matérialisera en quelque chose de réel.

Mayca Jiménez a également mentionné que le Real Madrid poursuivait un milieu de terrain défensif – correspondant aux rapports précédents – en utilisant un éclaireur de la section masculine, et que Pérez envisagerait de dépenser une petite somme pour un transfert si Madrid commençait bien janvier, en commençant par le derby contre l’Atlético.

De plus, Las Blancas garde un œil sur l’arrière centrale de l’Atleti Laia Alexandri.