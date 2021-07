Le Real Madrid s’intéresse à Raheem Sterling

07/07/2021 à 13:23 CEST

Le média anglais ‘.’ assure que le Real Madrid il s’intéresse au joueur anglais Rahim Sterling, qui joue actuellement pour Manchester City.

Le joueur de 26 ans a un contrat avec le club anglais jusqu’en 2023, mais en Angleterre ils assurent que le joueur n’est pas content au club, car il n’a pas aimé qu’ils le mettent dans l’opération pour signer le joueur Harry Kane.

Cependant, Pep Guardiola et la ville Ils souhaitent que le joueur anglais reste et pour y parvenir ils préparent une offre dans le but que le joueur renouvelle son contrat. Sterling n’est pas pressé de prendre une décision concernant son avenir et ne le fera pas tant que ses vacances ne seront pas terminées après la Eurocoupe.

Ils veillent à ce que le Real Madrid soit très attentif à tout ce qui se passe autour du joueur. Alors qu’en Angleterre, ils assurent que le prix de départ de Sterling serait proche de 90 millions d’euros.