Le Real Madrid s’intéresse à un autre joueur du Bayern Munich

Ne peuvent-ils pas déjà reculer ? Après avoir perdu David Alaba lors d’un transfert gratuit, le Real Madrid serait intéressé par un autre joueur du Bayern Munich. Et cette fois encore, les Bavarois font face à la menace de perdre un joueur sur un transfert gratuit.

Manchester United s’intéressait déjà à Leon Goretzka, tout comme Barcelone. Et maintenant, selon Sport Bild (tel que capturé par IBTimes), le Real Madrid s’intéresse à Leon Goretzka. Son contrat expire en 2022 et d’autres clubs commencent à aligner le milieu de terrain allemand.

Apparemment, Carlo Ancelotti est un grand fan de Goretzka et aimerait le voir sous le maillot du Real Madrid.

Julian Nagelsmann a récemment déclaré qu’il était certain que Goretzka signerait une prolongation de contrat, mais la réalité est que les négociations deviennent de plus en plus compliquées. Espérons que les deux parties puissent trouver un terrain d’entente et parvenir à un accord.

Il n’est pas surprenant que Goretzka soit recherché, car ses performances se sont considérablement améliorées au cours de la dernière année et demie et, par conséquent, son prix a augmenté. Pas étonnant que de nombreux clubs veuillent l’arracher gratuitement l’année prochaine.