Le Real Madrid souhaite signer Pogba en tant qu’agent libre – rapport

Le Real Madrid est intéressé par la signature du milieu de terrain de Manchester United Paul Pogba en tant qu’agent libre, selon un rapport publié aujourd’hui sur AS. Le contrat actuel de Pogba avec United expire l’été prochain et Los Blancos veulent profiter de la situation pour signer un milieu de terrain qu’ils pourchassent depuis longtemps.

La plupart des fans et des journalistes pensaient que l’intérêt de Madrid pour Pogba avait diminué après le départ de Zinedine Zidane de la capitale espagnole, mais ce n’est pas le cas, selon ce même rapport. En fait, le Real Madrid pense que Pogba et Kylian Mbappe aimeraient jouer ensemble à Madrid compte tenu de leur excellente relation avec Karim Benzema.

Le Real Madrid retirera les contrats de Gareth Bale, Isco et Marcelo des livres l’été prochain, donc signer Pogba en tant qu’agent libre ne serait pas un problème pour le club d’un point de vue financier.

Cependant, il conviendrait parfaitement aux milieux de terrain comme Casemiro, Kroos, Camavinga et Valverde qui veulent et méritent tous des minutes pertinentes. De plus, on pourrait et devrait s’attendre à ce que Modric signe une autre prolongation d’un an, de sorte que Los Blancos aurait une ligne de milieu de terrain très profonde où il ne serait pas facile de trouver des minutes pour tout le monde.

Si Pogba continue de rejeter les offres de Manchester United de prolonger son contrat, il serait autorisé à négocier avec d’autres équipes le 1er janvier 2022. Si Madrid est vraiment intéressé par sa signature, ce sera l’occasion parfaite pour eux.