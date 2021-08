Le Real Madrid soumet une offre pour Kylian Mbappé

in

Le Paris Saint-Germain aurait reçu une offre du Real Madrid pour l’attaquant français Kylian Mbappé, qui envisagerait son avenir à long terme comme étant loin de la Ligue 1.

Selon Fabrizio Romano, les géants espagnols ont déposé une offre formelle de 160 millions d’euros pour le joueur de 22 ans. Le PSG n’a cependant pas encore donné son feu vert.

L’équipe de Ligue 1 refuse de sanctionner une vente

Le PSG, leader de la Ligue 1, tente de lier Mbappé à un contrat à long terme depuis plusieurs mois, mais n’a pas réussi à conclure un nouvel accord avec le vainqueur de la Coupe du monde, qui a rejeté leurs trois dernières offres de contrat.

Mbappé serait ouvert à l’idée de résilier son contrat actuel, qui court jusqu’à l’été 2022, s’il n’est pas en mesure de s’installer dans la capitale espagnole avant cette date.

L’ancien attaquant monégasque est devenu un grand admirateur des mastodontes de la Liga, le Real Madrid, idolâtrant Zinedine Zidane et Cristiano Ronaldo, deux hommes qui ont atteint un statut légendaire avec Los Blancos.

Le PSG n’a clairement pas abandonné son désir de garder Mbappé au Parc des Princes à long terme, avec sa persistance à tenter de lier l’attaquant à un nouvel accord l’indiquant.

Mauricio Pochettino attend le séjour de Mbappé

L’entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, a pour tâche d’héberger les talents d’une équipe coûteuse, et l’Argentin s’attend à ce que Mbappé fasse partie de cette équipe pendant au moins l’année prochaine.

Abordant la situation contractuelle du joueur, Pochettino a récemment déclaré aux médias : « Il est clair que son contrat court pour une autre année s’il ne le prolonge pas, donc c’est un joueur du PSG et nous sommes satisfaits de lui et, pour ce qu’il me montre, il est aussi content de nous.

Néanmoins, Pochettino sera peut-être préoccupé par les récents développements au milieu de l’intérêt du Real Madrid pour le joueur. L’arrivée de Lionel Messi au club semble avoir peu fait pour persuader Mbappé que son avenir réside dans sa patrie.

