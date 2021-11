Josep Pederol d’El Chiringuito TV – qui était au centre de l’attention lors de la saga Kylian Mbappe cet été, où il était catégorique que le Real Madrid signerait le Français – a annoncé aujourd’hui que le Real Madrid « assumerait » sa cible de transfert, Erling Haaland, jouera en Angleterre la saison prochaine :

Cela pourrait aller dans les deux sens, bien sûr, et Pederol – qui est proche de Florentino Perez et est souvent connu pour pousser ce que veut le président du club – aurait pu être invité à divulguer cette nouvelle pour diverses raisons. Peut-être que Florentino voulait que le camp de Mino Raiola pense que le club regarderait de l’autre côté et le laisserait s’éclipser alors qu’il poursuivait Mbappe. Ou peut-être que ce rapport s’avérera complètement faux.

Ce qui est certain, c’est que Haaland aura une guerre d’enchères absurde contre lui la prochaine saison morte, et il est possible que le Real Madrid ne soit pas en mesure d’offrir à Haaland et à son agent le plus d’argent sur la table, et le terrain devra se résumer au prestige, à la vision future et à d’autres actifs incorporels.