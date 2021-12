Le Real Madrid surveille Ryan Gravenberch

Le Real Madrid est en pourparlers avec le super-agent Mino Raiola concernant Erling Haaland, mais un autre nom est ressorti de ces discussions en plus de l’attaquant norvégien. Selon des informations de Sky Italia et MARCA, le Real Madrid s’intéresse au milieu de terrain central de 19 ans de l’Ajax, Ryan Gravenberch.

Le joueur susciterait l’intérêt d’une multitude de clubs d’élite européens, notamment Liverpool, Tottenham, la Juventus et Barcelone. Son contrat devant expirer en 2023, l’Ajax serait contraint de vendre cet été à un prix réduit, avec seulement un an restant sur l’accord de l’adolescent.

Gravenberch a fait ses débuts seniors avec l’équipe nationale néerlandaise en mars 2021 et est considéré comme un milieu de terrain box-to-box. Le milieu de terrain de 1,95 mètre (6 pieds et 3 pouces) est surtout connu pour sa capacité à porter le ballon sur le terrain et à battre les joueurs hors du dribble. De tous les joueurs U21 exerçant actuellement leur métier en UEFA Champions League cette saison, Gravenberch est l’un des trois joueurs à jouer chaque minute de la compétition. Son club, l’Ajax, est le seul club à avoir remporté ses 9 matches de groupe UCL cette saison. Malgré une légère baisse de forme au cours des derniers mois, Gravenberch est toujours considéré comme un espoir de premier plan à travers l’Europe.