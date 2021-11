Le Real Madrid surveillera la santé de Pogba au cours des prochains mois – Rapport

Un rapport publié aujourd’hui dans le journal espagnol MARCA indique que le Real Madrid, qui s’intéresse depuis un certain temps à la star de Manchester United Paul Pogba, surveillera le rétablissement de sa dernière blessure et la façon dont son corps réagit alors qu’il cherche à prendre une décision sur la signature du contrat. agent libre l’été prochain.

Mais non seulement cela, le Real Madrid surveillera également les mouvements de Mino Raiola et les négociations qu’il mènera avec d’autres clubs intéressés comme la Juventus et le PSG.

Le Real Madrid va bientôt perdre Luka Modric. Même si le Croate prolonge un an de plus, il pourrait jouer un rôle moins important, il a déjà 36 ans et devra éventuellement être remplacé. Si Pogba ne devient pas le prochain joueur sur lequel le Real Madrid s’appuiera, le club pourrait alors se tourner vers Aurélien Djani Tchouaméni, une étoile montante qui joue pour Monaco et l’équipe nationale française.

Pogba s’est blessé alors qu’il était en service international. Il s’est blessé à la cuisse pendant l’entraînement et pourrait manquer jusqu’à deux mois. Cela a préoccupé le Real Madrid dans une certaine mesure, car Pogba a maintenant subi sa quatrième blessure majeure et approche de la trentaine. Le Français a raté 21 matchs en raison de blessures aux ischio-jambiers la saison dernière; 36 matchs de la saison 2019 – 2020 suite à des problèmes de cheville ; 12 matchs de la saison 2017 – 2018 à cause d’une rupture musculaire de la cuisse, et maintenant ça.

Une chose semble claire : Pogba a au moins un œil à Madrid. Il ne semble pas qu’il renouvellera à Manchester United et souhaite rejoindre ses amis proches – Karim Benzema, Kylian Mbappe – au Bernabeu la saison prochaine.