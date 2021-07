Le Real Madrid termine la saison ’20/’21 avec un ratio bénéfice + dette/EBITDA de 0,3x – voici ce que cela signifie

Le Real Madrid a publié les chiffres financiers de la saison 2020/2021, affichant un bénéfice net de 874 000 euros. C’est la deuxième saison consécutive, malgré les contraintes bien documentées de la pandémie de Coronavirus, que le Real Madrid parvient à dégager des bénéfices. Peu, voire aucun, d’autres grands clubs européens seront en mesure d’afficher des bénéfices au cours des années consécutives de la pandémie. La façon dont le club a géré les finances pendant l’une des périodes les plus incertaines de son histoire est vraiment remarquable.

EL REAL MADRID CF CIERRA EL EJERCICIO 2020/21 CON UN RESULTADO POSITIVO DE 874.000 EUROS. #Real Madrid – Real Madrid CF (@realmadrid) 14 juillet 2021

Dites ce que vous voulez à propos de Florentino Perez en tant qu’homme, mais en tant qu’homme d’affaires, il y a peu de meilleurs au monde. Ce que lui et le club ont réalisé est tout simplement incroyable. Malgré les pertes dues à la pandémie de plus de 300 millions d’euros (revenus le jour du match, sponsors, etc.) C’est un ratio dette/EBITDA de 0,3x. Ce ratio dette/EBITDA est phénoménal. C’est un nombre qui indique aux investisseurs ou à toute personne évaluant une entreprise dans quelle mesure une entreprise peut couvrir ses dettes. Tout ce qui dépasse 4 ou 5 fois le ratio dette/EBITDA est une très mauvaise nouvelle.

Lorsque Florentino a repris le club en 2000, le club avait un ratio d’endettement net de 5,4x. En substance, Florentino Perez a réussi à sortir Madrid d’une situation similaire à celle à laquelle Barcelone est confrontée aujourd’hui. Les Blaugrana n’ont actuellement pas vraiment de fin en vue pour leur misère financière.

Pour les opposants qui ne tiennent pas compte de la valeur d’un bon bilan, jetez un œil aux éternels rivaux du Real Madrid. Barcelone est désormais obligée de vendre certains de ses actifs les plus précieux pour la moitié de leur valeur. Des clubs de toute l’Europe feront la queue devant les bureaux de Barcelone le 31 août 2021 pour leur choix de super-star à prix réduit. Les deux, sport et économie, seront à jamais liés ! Un club a besoin d’une base solide à partir de laquelle il peut construire. Et si les fans de Madrid veulent pouvoir rivaliser avec des clubs privés ou publics (comme le PSG ou Manchester City), ils doivent alors valoriser le travail actuel du club.

À court terme, le manque de signatures au cours des deux dernières années a été frustrant. Mais la plupart supporteraient la douleur à court terme, pour le gain à plus long terme. Aucun club ne rapportera autant de revenus que le Real Madrid après la construction du nouveau stade et le retour de la normalité. Ce moment où le Real Madrid n’est pas en compétition sur le marché des transferts ne durera pas longtemps et cela est en grande partie dû au travail de Florentino Perez et de son équipe de direction. Les bases ont été posées et bientôt le club et ses fans en récolteront les fruits.