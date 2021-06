Le Real Madrid toujours déterminé à vendre Bale, Isco et Marcelo cet été – rapport

Le Real Madrid veut se débarrasser des contrats de Gareth Bale, Isco Alarcon et Marcelo cet été et les trois joueurs sont toujours sur le bloc des transferts, selon un rapport publié sur MARCA.

Le retour de Carlo Ancelotti au Real Madrid aurait pu changer les plans du club et bien que l’entraîneur italien ait fait l’éloge de tous ses joueurs et encore plus de ceux qu’il a entraînés lors de son premier mandat à Madrid, le club veut simplement aller de l’avant et vendre – ou simplement laisser partir en tant qu’agents libres si aucun autre club ne veut payer de frais de transfert – les trois joueurs.

Le transfert de ces trois contrats permettrait au Real Madrid d’économiser 50 millions d’euros cette année, ce qui augmenterait finalement la flexibilité de Madrid sur le marché à l’avenir.

Il ne sera pas facile pour le conseil d’administration du Real Madrid de trouver des destinations possibles pour ces trois joueurs, qui voudront sûrement laisser expirer leurs accords actuels, étant donné qu’il est extrêmement peu probable que leur prochain club atteigne leur salaire actuel.