Le Real Madrid va annoncer de nouveaux cas de Covid-19 -rapport

Le Real Madrid devrait annoncer que davantage de membres de sa liste ont été testés positifs pour Covid-19, et un rapport du site Web espagnol VozPopuli indique que cinq nouveaux joueurs devront être mis en quarantaine.

Luka Modric et Marcelo ont été les premiers joueurs à être testés positifs ce mercredi et le club est désormais préoccupé par une épidémie, selon des informations de la presse espagnole. L’entraîneur de basket-ball du Real Madrid Pablo Laso et le meneur Thomas Heurtel ont également été testés positifs pour Covid-19 cette semaine.

Madrid a reporté sa séance d’entraînement, initialement prévue à 11h00, à 16h30 afin de faire plus de tests à chaque membre de la première équipe. Cela inclut les joueurs, le personnel d’entraîneurs, le personnel médical et même les travailleurs réguliers qui sont régulièrement proches des joueurs.

Le protocole Covid-19 de la Liga stipule qu’une équipe doit avoir au moins 13 joueurs disponibles. S’ils ne le font pas, leur prochain match sera reporté. Le match suivant après ce premier match reporté serait une défaite.

Restez à l’écoute pour plus d’informations sur cette épidémie potentielle au sein du Real Madrid, car le club semble prêt à annoncer qui a été testé positif plus tard dans la journée.